Новый прицел позволяет снайперам видеть пули в полете без трассеров.

Военный подрядчик Teledyne FLIR представил свой новый тепловизионный снайперский прицел, который может видеть полет собственных пуль днем и ночью на расстоянии до 2200 метров. Впервые увидевший свет на ежегодной выставке SHOT Show в Лас-Вегасе, ThermoSight HISS-HD позволяет снайперам и пулеметчикам поражать цели на большом расстоянии, оставаясь при этом невидимыми.

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Снайперы — одна из самых квалифицированных профессий в вооруженных силах и правоохранительных органах. Действуя из укрытий, они должны иметь возможность идентифицировать, захватывать и уничтожать цели на расстояниях, иногда измеряемых километрами, и желательно с первого выстрела.

Проблема в том, что снайперская стрельба вышла далеко за рамки тех дней, когда все, что было нужно, это зоркий глаз и твердая рука. Сегодня снайперы используют специализированные винтовки и патроны, сложную оптику и компьютерные процессоры, которые обрабатывают всевозможные переменные, такие как парусность, давление воздуха, начальная скорость, падение пули и другие.

Однако при всем этом снайперам и пулеметчикам приходится прибегать к старому и надежному устройству — трассирующему снаряду. Если вы посмотрели достаточно старых фильмов о войне, вы, вероятно, сталкивались со сценами ночных боев, где пули освещают небо, как лазеры из научно-фантастического эпоса. Это трассирующие снаряды. Это пули с зажигательным зарядом, которые смешиваются с обычными патронами, чтобы снайпер или наводчик могли определить, куда попадут выстрелы.

ThermoSight HISS-HD позволяет снайперу видеть снаряды на большом расстоянии так же эффективно, как если бы они были трассерами, даже при ярком дневном свете. Для этого он использует датчик изображения с криоохладителем, который снижает температуру до очень низких. Это уменьшает тепловой шум и увеличивает разрешение. В результате с помощью современных процессоров снайпер может непосредственно видеть тепловую сигнатуру снаряда в полете.

По словам компании, это не первая система с такими возможностями, но первая в этой области, которая может делать это с таким высоким разрешением и на таком большом расстоянии. При весе 2,1 кг HISS-HD легко крепится к любому стандартному креплению MIL-STD-1913 и может сочетаться с рядом различных прицелов и систем вооружения.

Новый водонепроницаемый прицел с автофокусировкой предназначен для снайперов, пулеметчиков, а также солдат, выполняющих разведку, охрану, наблюдение и передовое наблюдение. Он также имеет пульт дистанционного управления и может быть настроен для дистанционного наблюдения с видеозаписью.





«Новый ThermoSight HISS-HD — это непревзойденный выбор для точных стрелков, которым нужен универсальный и легкий тепловизионный прицел, увеличивающий дальность и точность», — сказал Роб Тарантино, вице-президент по стратегии и развитию наблюдения в Teledyne FLIR Defense. «Благодаря HISS-HD мы использовали нашу тепловизионную технологию мирового класса, чтобы предоставить стрелкам превосходный инструмент для идентификации и поражения целей в любом месте и в любой среде.