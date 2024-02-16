Этот крошечный робот-моноцикл Ringbot может катиться самостоятельно используя две крошечные ноги.

Лаборатория машин кинетического интеллекта (KIM) в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн представила Ringbot, новаторский прототип моноциклического робота. В отличие от традиционных моноциклов, Ringbot не требует присутствия человека-водителя или обычных компонентов привода. Вместо этого он имеет компактно установленные ножки внутри корпуса колеса.

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В области научной фантастики футуристические технологии часто вдохновляют реальные инновации. Роботы-гуманоиды, когда-то обитавшие на страницах романов и на экранах фильмов, теперь вот-вот станут неотъемлемой частью домашнего обихода. Аналогичным образом, хотя велосипеды уже давно стали стандартным видом транспорта, электрические одноколесные велосипеды стали более быстрой альтернативой с меньшей занимаемой площадью, завоевав популярность как выбор для городских жителей.

Концепция моноколес, напоминающая научно-фантастические фильмы, набирает обороты благодаря их потенциалу решения проблем городского транспорта. Моноколеса могут стать компактной, удобной для города альтернативой традиционным автомобилям, особенно для индивидуальных путешественников. Инженеры и студенты продемонстрировали свои попытки создания моноколесо, но исследователи из Иллинойса сделали значительный шаг вперед, разработав Ringbot, который работает автономно, без участия человека-водителя.

Ringbot имеет два независимых приводных модуля, размещенных внутри корпуса колеса. Эти модули могут контролировать скорость и ориентацию, даже при необходимости совершая полный оборот внутри колеса. Несмотря на то, что Ringbot является прототипом, он может двигаться со скоростью, превышающей 5 километров в час, и перемещаться самостоятельно, без посторонней помощи для балансировки или поворота, благодаря встроенным ногам.

Ноги бота играют решающую роль в поддержании устойчивости. Когда колесо теряет равновесие, ноги обеспечивают поддержку, помогая Ringbot встать. Как только датчики подтвердят устойчивость, ножки убираются, позволяя приводным модулям возобновить работу. Кроме того, Ringbot может разворачивать ноги для поворота в нужном направлении, а конструкция с одним колесом позволяет ему легко преодолевать небольшие препятствия.

Ringbot представляет собой значительный шаг на пути к автономному городскому транспорту. Его способность самостоятельно балансировать и преодолевать препятствия демонстрирует его потенциал для будущего применения в густонаселенных городских условиях. Пока еще на стадии прототипа, Ringbot предлагает взглянуть на возможности решений для беспилотной мобильности. Поскольку исследователи продолжают совершенствовать его дизайн и функциональность, Ringbot может проложить путь к инновационным транспортным альтернативам в городах будущего.