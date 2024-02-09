Найден новый класс материалов способный кардинально улучшить аккумуляторы.

Ученые из СамГТУ сообщили о нахождении нового класса материалов, который позволит создавать мультивалентные металл-ионные аккумуляторы. Вместо дефицитного лития в этих аккумуляторах будут использоваться соединения цинка, а также возможно магния или алюминия. Данная разработка, опубликованная в журнале Physical Chemistry Chemical Physics, была выполнена в сотрудничестве между СамГТУ, Московским Физическим институтом имени Лебедева и Фрайбергской горной академией из Германии.

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Согласно информации, соединения цинка, магния или алюминия, которые использовались в качестве альтернативы литию, значительно снижают стоимость хранения электроэнергии. Это будет способствовать активному развитию электротранспорта и возобновляемой энергетики. Однако на данный момент отсутствуют ключевые компоненты для таких батарей, включая электролиты и электроды с высокой ионной проводимостью. Ученые из СамГТУ провели анализ более 1500 химических соединений в поисках этих элементов.

В конечном итоге, совместная работа ученых из СамГТУ, Москвы и Германии привела к выделению 16 различных соединений, которые обладают требуемыми параметрами для эффективной ионной проводимости. Один из этих соединений является кристаллическим материалом с высокой катионной проводимостью, принадлежащим к структурному классу La3CuSiS7. Это вещество обладает ионной проводимостью, превышающей аналоги в 100 раз.

В ближайшем будущем ученые планируют провести синтез и экспериментально подтвердить, что найденное вещество обладает необходимыми характеристиками. После этого они приступят к созданию первого прототипа "аккумулятора будущего".