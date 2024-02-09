За 40 лет работы Joint European Torus (JET) внес большой вклад в область термоядерного синтеза.

На пресс-конференции 8 февраля представители объекта Joint European Torus (JET) заявили, что заключительные испытания реактора дали 69,26 мегаджоулей тепла всего из 0,21 миллиграмма топлива, что эквивалентно сжиганию 2 килограмма угольного топлива. Это больше общей энергии — хотя и не больше чистой положительной энергии — чем любая другая реакция синтеза, полученная до сих пор. По словам исследователей, подобные испытания могут помочь раскрыть термоядерный синтез как жизнеспособный источник чистой, практически безграничной энергии.

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JET впервые заработал в 1983 году в Оксфордшире, Англия. Его пончиковая форма, известная как токамак, позволяет ученым превращать модифицированные атомы водорода в горячую плазму, ускоряя их до головокружительных скоростей с помощью магнитного поля. Эта установка создает необходимые условия для ядерного синтеза — объединения двух легких атомных ядер в одно более тяжелое, выделяя при этом огромное количество энергии.

За 40 лет работы JET добился множества успехов в области термоядерного синтеза, в том числе стал первым реактором, в котором используется смесь атомов дейтерия (водорода с дополнительным нейтроном) и трития (водорода с двумя дополнительными нейтронами) в соотношении 50/50 — сейчас считается стандартным термоядерным топливом.

«Мы можем надежно создавать термоядерную плазму, используя ту же топливную смесь, которая используется на коммерческих термоядерных электростанциях, демонстрируя передовой опыт, накопленный с течением времени», — заявила в своем заявлении Фернанда Римини, руководитель научных операций JET.

Однако этот рекорд станет последним для JET. Проект был выведен из эксплуатации в декабре 2023 года, вскоре после того, как состоялись рекордные испытания. Сейчас исследователи начали трудный процесс разборки реактора, задача, которая, как ожидается, продлится до 2040 года. Но за это время они надеются узнать еще больше о том, что заставило JET работать, в том числе о том, как плазменные взрывы-отступники повлияли на внутреннюю структуру токамака. По словам команды, это также поможет ученым разработать более безопасные стратегии утилизации радиоактивных отходов.

Наследие JET будет жить в Международном термоядерном экспериментальном реакторе (ИТЭР), огромном токамаке на юге Франции, запуск которого запланирован на 2025 год. В проекте стоимостью 22 миллиарда долларов будет использоваться очень похожая стратегия термоядерного синтеза, но в гораздо большем масштабе.

«На протяжении всего своего жизненного цикла JET был чрезвычайно полезен в качестве предшественника ИТЭР», — заявил в своем заявлении генеральный директор ИТЭР Пьетро Барабаски. «Результаты, полученные здесь, окажут прямое и положительное влияние на ИТЭР, проверяя путь вперед и позволяя нам быстрее продвигаться к нашим целям производительности после начала эксплуатации».