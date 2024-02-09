Tectus предлагает новый взгляд на электрические самокаты.

Когда многие люди думают о электросамокатах, они вероятно воображают, что это привычные и неинтересные транспортные средства. Однако полностью закрытый полноприводный Tectus выглядит как скутер, который Рик Декард мог использовать в фильме «Бегущем по лезвию 2049».

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Анонсированный на этой неделе трехколесный одноместный пассажирский электросамокат Tectus производится канадской компанией по производству электромобилей Avvenire.

Tectus приводится в движение двумя электродвигателями – один на переднее колесо, другой на заднюю ось – общей мощностью 2000 Вт. Они позволяют электросамокату развивать максимальную скорость 32 км/ч. Утверждается, что одного заряда литиевого аккумулятора хватает на запас хода до 160 км.

Вместо обычных дверей Tectus оснащен навесом, который наклоняется вперед для входа и выхода. К счастью для пользователей, которым не нравится поднимать и опускать этот купол, он моторизован – его можно даже открыть на расстоянии с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Ящик с крышкой в задней части автомобиля позволяет перевозить продукты и другие грузы.

Tectus предлагается к заказу в двух моделях — Deluxe за $6995 и Ultimate за $8999. Специальные функции последнего включают в себя резервную камеру (с датчиками препятствий), ходовые огни, стереозвуковую систему, GPS-слежение, а также отопление и кондиционирование воздуха. Беспроводная зарядка является дополнительной опцией.

Если добавить функцию быстрой зарядки, аккумулятор Tectus, как сообщается, можно будет зарядить за два часа.

Если вам интересно, на Tectus можно оформить предзаказ прямо сейчас на сайте Avvenire. Поставки должны начаться позднее в этом году. Предзаказ доступен и из Российской Федерации.







