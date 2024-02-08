Поклонники смогут смотреть, делать покупки и играть с персонажами Диснея в Fortnite.



Walt Disney приобретает долю в капитале Epic Games на сумму 1,5 миллиарда долларов в рамках сотрудничества с участием таких проектов Disney, как «Звездные войны» , «Marvel» и «Аватар», сообщили компании в среду.

Согласно заявлению, сделанному в среду, фанаты смогут смотреть, делать покупки и играть с персонажами Диснея в игре Fortnite. Сделка также включает в себя новые игры и сотрудничество с тематическими парками компании.



У Диснея были свои взлеты и падения с видеоиграми. В 2016 году компания закрыла большую часть своих игровых операций из-за попыток самостоятельно разрабатывать крупные и успешные игры. Теперь Disney лицензирует собственность сторонним разработчикам и издателям, таким как Electronic Arts и Sony Group.

Disney и Epic сотрудничают уже много лет, в том числе в рамках программы Disney Accelerator, в рамках которой руководители компаний обучают малый бизнес. Epic предложила игрокам Fortnite аватары на основе персонажей «Звездных войн», Marvel и Индианы Джонса. Программное обеспечение Unreal Engine от Epic использовалось для разработки игр Disney.



Сделка последовала за другим сотрудничеством между Epic и крупными компаниями по производству потребительских товаров. В 2022 году Kirkbi, семейная холдинговая компания, контролирующая Lego Group, инвестировала 1 миллиард долларов в Epic, чтобы создавать онлайн-опыты с использованием своего бренда. В Lego Fortnite, выпущенном в прошлом году, фигурировали персонажи в блочном стиле Lego, и вскоре после его дебюта в него играло около 2 миллионов человек.