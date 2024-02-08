У Pixel Fold 2, похоже, будет более узкий форм-фактор и четыре задние камеры.

В прошлом году Google вышла на рынок складных устройств с Pixel Fold. Складной телефон в форме книги, представленный на мероприятии Google I/O 2023 в мае, работает на собственном чипсете компании Tensor G2. Сейчас в сети появляются слухи о Pixel Fold 2. Совсем недавно в сеть просочился ранний практический рендер Pixel Fold второго поколения, демонстрирующий элементы дизайна. Рендер указывает на более узкий форм-фактор и переработанный модуль камеры устройства. Похоже, он имеет дизайн, вдохновленный OnePlus Open. Ожидается, что Pixel Fold 2 будет работать на чипсете Tensor G4.

Утекший рендер Google Pixel Fold 2

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В отчете Android Authority представлен единственный практический снимок предполагаемого Pixel Fold 2. На рендере показана узкая крышка дисплея устройства. Дисплей кажется меньше, чем 5,8-дюймовый дисплей Pixel Fold. Говорят, что соотношение сторон внутреннего экрана ближе к квадрату, а общий форм-фактор Pixel Fold следующего поколения может быть аналогичен OnePlus Open.

На рендере видно переработанный выступ камеры Pixel Fold 2. На островке камеры, расположенном в верхнем левом углу задней панели, похоже, размещены четыре датчика камеры, светодиодная вспышка и микрофон. Блок камеры, скорее всего, будет включать в себя основной широкоугольный объектив, дополнительный сверхширокоугольный объектив, третичный перископический телеобъектив и неизвестный четверичный объектив. Это будет заметное обновление по сравнению с тройной задней камерой Pixel Fold, похожей на козырек.

Кроме того, сообщается, что Pixel Fold 2 будет иметь алюминиевую рамку и заметные складки. Говорят, что в правом верхнем углу внутреннего экрана имеется вырез для селфи-камеры. Pixel Fold первого поколения скрывает внутреннюю камеру экрана в верхней рамке.

Недавно стали известны различные аппаратные характеристики Pixel Fold 2. Будущий смартфон может отказаться от чипсета Tensor G3 и сразу перейти на Tensor G4. Он может иметь 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Ожидается, что он будет официально представлен в октябре.

Google Pixel Fold был представлен в мае прошлого года на мероприятии Google I/O 2023 по цене 1799 долларов США за базовый вариант с объемом памяти 256 ГБ.