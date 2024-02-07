Твердотельный накопитель может работать как на PCIe 4.0 так и на PCIe 5.0 и в этом случае он экономит две линии PCIe 5.0

Компания Samsung выпустила на рынок 990 EVO, доступный твердотельный накопитель PCIe 5.0, которого ждали многие пользователи. К сожалению, тестирование показало, что этот накопитель может использовать только две линии PCIe 5.0, что делает его медленнее и менее стабильным, чем использование четырех линий PCIe 4.0.

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Согласно описанию Samsung, 990 EVO представляет собой твердотельный накопитель NVMe форм-фактора 2280 (ширина 22 мм, длина 80 мм), в котором используется 133-слойная TLC NAND и собственный контроллер Samsung. Уникально то, что этот продукт работает как твердотельный накопитель PCIe 4.0 с 4 каналами (x4) или SSD с 2 каналами (x2) PCIe 5.0 M.2, которые теоретически обеспечивают одинаковую пропускную способность. При правильном BIOS вы можете сохранить в этом режиме две драгоценные линии PCIe 5.0. Это благодаря инновациям Samsung. Поскольку для базового кэширования используется буфер памяти хоста (HMB), DRAM не устанавливается. Последние устаревшие HMB доказали свою эффективность или даже превосходят твердотельные накопители PCIe 4.0 с поддержкой DRAM при устойчивой передаче данных и в целом почти так же быстры, как конструкции PCIe 5.0 с DRAM. Этот продукт является первым твердотельным накопителем HMB/PCIe 5.0, который протестировал PCWorld.

Непостоянные скорости PCIe 5.0 и приемлемые скорости PCIe 4.0

Samsung 2TB 990 EVO явно не показал выдающейся производительности. Это был самый медленный твердотельный накопитель PCIe 5.0, который был протестирован, и примерно средний для PCIe 4.0. Но самая большая проблема заключалась в том, что цифры PCIe 5.0 CrystalDiskMark 8 были очень непостоянными от запуска к запуску: от 3 ГБ/с до 5 ГБ/с при чтении. Из-за противоречивых результатов пришлось настроить слоты PCIe M.2 в тестовой среде на версию 4.0 и провести тестирование еще раз. При использовании 990 EVO на PCIe 4.0 результаты CrystalDiskMark 8 и AS SSD 2.0 были немного или намного быстрее, при этом скорости были одинаковыми во всех запусках.

CrystalDiskMark 8 оценил производительность последовательной записи 990 EVO как среднюю.

В реальном тесте последовательной передачи данных объемом 48 ГБ 990 EVO показал себя лучше, по крайней мере, при сохранении вторичного кэша (TLC сокращенно SLC). Фактически, он превзошел Crucial T700, у которого была лучшая общая производительность. Хотя у 990 EVO были странные трудности с чтением небольших файлов и папок, во всем остальном он показал отличные результаты.

990 EVO был немного быстрее на PCIe 4 и показал отличную производительность при передаче 48 ГБ.

У 990 EVO скорость записи вторичного кэша превышает 3 ГБ/с, но скорость записи TLC NAND падает примерно до 1,15 ГБ/с. Учитывая, что максимальная скорость жестких дисков составляет всего 250 МБ/с, а SATA SSD – 525 МБ/с, это не так уж и плохо.

Несмотря на то, что у 990 EVO отсутствует вторичный кэш, он по-прежнему выполняет операции записи со скоростью более 1 ГБ/с.

Тестовый стенд PCWorld

В тесте диска использовалась 64-разрядная версия Windows 11 (22H2), работающая на комбинации материнской платы X790 (PCIe 5.0) и процессора i5-12400, а также двух модулей Kingston Fury 32 ГБ DDR5 (общая память 64 ГБ). В графическом процессоре использовалась интегрированная графика Intel. Для достижения оптимальных результатов каждый тест выполняется на только что отформатированном диске.

Вывод по результатом тестов

990 EVO обеспечивает более быструю и стабильную производительность на 4 линиях PCIe 4.0, чем на 2 линиях PCIe 5.0. Неясно почему так происходит, но лучше забыть о революционном PCIe 5.0 и принять решение в пользу чуть более дорогого SSD PCIe 4.0 со средней производительностью. К сожалению, дешевые твердотельные накопители PCIe 5.0 до сих пор остаются химерами.