Крейг Райт, ученый-компьютерщик австралийского происхождения, заявил суду в Лондоне, что он является автором официального документа 2008 года, опубликованного под именем Сатоши Накамото.

Австралийский ученый-компьютерщик, утверждающий, что он таинственный изобретатель биткоинов, известный как Сатоши Накамото, во вторник подвергся допросу со стороны адвоката группы создателей криптовалюты, поддерживаемой Джеком Дорси, которые обвинили его в тщательно продуманной мистификации.

Крейг Райт настаивал в лондонском суде на том, что он является автором официального документа 2008 года, считающегося основополагающим текстом о биткоине и других криптовалютах, опубликованного под псевдонимом Накамото, поскольку на него давил юрист Crypto Open Patent Alliance (COPA).

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Группа — некоммерческий консорциум криптовалютных и технологических фирм, в состав которого входит платежная фирма Block основателя Twitter Дорси — заявляет, что Райт никогда не предоставлял никаких подлинных доказательств того, что он является автором официального документа, обвиняя его в неоднократной подделке документов, подтверждающих его утверждение.

Когда Райт выступил на трибуне, юрист COPA Джонатан Хаф спросил: «Вы когда-нибудь подделывали или фальсифицировали документ, подтверждающий ваше утверждение, что вы являетесь Сатоши Накамото?»

Райт ответил: «Нет».

Хаф продолжил: «Вы когда-нибудь сознательно представляли поддельный или фальсифицированный документ в подтверждение того, что вы являетесь Сатоши Накамото?»

Райт ответил: «Нет».

Затем Хаф передал Райту многочисленные предполагаемые подделки, в том числе научную статью с рукописными примечаниями, которые, по утверждению Райта, побудили его принять решение использовать имя Сатоши Накамото. Райт ответил: «Если бы я подделал этот документ, это было бы идеально».

Пятинедельное слушание, начавшееся в понедельник, стало кульминацией многолетних спекуляций об истинной личности Сатоши. За прошедшие годы Райт подал иски против десятков создателей криптовалюты, утверждая, что они отказались помочь ему вернуть биткоины на миллиарды долларов, которые, как он утверждает, по праву принадлежат ему.

COPA подала жалобу на Райта, чтобы помешать ему продолжать предъявлять иск разработчикам биткоинов и сохранить природу самой популярной в мире криптовалюты с открытым исходным кодом. COPA просит Высокий суд Лондона постановить, что Райт не является Сатоши. В нем говорится, что он неоднократно подделывал документы, чтобы обосновать свои утверждения, прежде чем изменить свою версию, когда предполагаемые измышления были обнаружены. Райт, однако, отрицает, что полагался на фальшивые записи, и обвиняет других, в том числе бывших юристов и коллег, в любых недостоверных документах. Он настаивал на том, что является владельцем 1,1 миллиона биткоинов, что оценивает его собственный капитал примерно в 47,4 миллиарда долларов.



