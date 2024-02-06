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Пользователи соцсети X приписывают «Симпсонам» предсказание роста популярности Vision Pro
«Симпсоны» предсказали Apple Vision Pro 8 лет назад

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На этот раз анимационной комедии, созданной Мэттом Грёнингом, приписывают предсказание роста популярности Vision Pro, широко разрекламированной гарнитуры виртуальной реальности от Apple, которая в настоящее время взрывает технологическую сферу.

«Симпсоны предсказали будущее…  снова», — восторгался один из пользователей X, описывая предполагаемое предсказание технологии в мультфильме, который появился в пятницу в магазинах Apple.

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Для непосвященных: эти устройства в стиле «Черного зеркала», управляемые глазами и жестами рук, позволяют зрителям наслаждаться целым рядом гиперреалистичных впечатлений от виртуальной реальности, от концерта Алиши Киз до носорога, нападающего прямо на них.

Несмотря на огромную цену в 3500 долларов, Apple распродала свои первоначальные запасы гаджетов после того, как покупатели купили  около 200 000 единиц  за 10 часов.

Vision Pro, был выпущен совсем недавно, однако их изобретение якобы было предсказано вечно пророческими «Симпсонами» еще в 2016 году. Сцена из серии сериала «Симпсоны» 2016 года "Друзья и семья."В пророческом эпизоде, озаглавленном «Друзья и семья», мистер Бернс нанимает Мардж, Барта, Лизу и Мэгги, чтобы они сыграли свою семью, живущую в виртуальной реальности, в качестве пробного запуска новой гарнитуры, которая является точной копией Vision Pro.

Впоследствии он представляет гаджет публике, и начинается настоящий ад: на монтаже показаны различные персонажи Симпсонов, носящие навязчивую гарнитуру, натыкающиеся на фонарные столбы и падающие в люки.

Как отметили пользователи X, эти изображения очень похожи на несколько антиутопические фотографии и видео людей, носящих Vision Pro на публике.В эпизоде «Друзья и семья» сериала «Симпсоны» мужчина сталкивается с фонарным столбом.В их число входили любитель технологий, надевший бросающиеся в глаза очки в вагоне метро Нью-Йорка, и еще один парень, поддерживающий Apple Pro, идущий по улице в Сан-Хосе, штат Калифорния, и взаимодействующий с объектами, которые видит только он, как сумасшедший.

«Симпсоны показали, как нелепо выглядят люди с Apple Vision», — воскликнул один из ошеломленных пользователей X. Интересно, что как пользователи, так и инсайдеры отрасли Apple раскритиковали громоздкость гаджета, который работает на якобы «первой в мире пространственной операционной системе» VisionOS.

В преддверии выпуска Vision Pro старший сотрудник флагманского магазина Apple на Манхэттене сказал, что устройство показалось ему «немного тяжелым», добавив, что он не может себе его позволить.

 «Симпсон предсказал будущее… снова», — восторгался один из пользователей X.Это последнее предсказание в длинном списке предсказаний «Симпсонов». Другие жутко пророческие предсказания включали катастрофу подводной лодки «Титан» и избрание президентом Дональда Трампа. 

#apple #vision pro #apple vision pro #симпсоны
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Apple выпускает гарнитуру Vision Pro "пространственный компьютер"
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