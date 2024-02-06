Цена акций Meta* взлетела до рекордного максимума в $474,99 за акцию.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Цукерберг занимает четвертое место в списке богатейших людей мира с состоянием в 170 миллиардов долларов. Богатству Цукерберга способствовала цена акций Meta*, которая взлетела до рекордного максимума в $474,99 за акцию (рост на 20%) по состоянию на закрытие пятницы.

По данным Bloomberg, эта прибыль добавила 197 миллиардов долларов к рыночной капитализации материнской компании Facebook*, что является самым высоким за всю историю приростом рыночной стоимости за одну сессию, превысив однодневную прибыль в 190 миллиардов долларов, полученную Apple и Amazon в 2022 году.

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Хотя Цукерберг получает от Meta* только заявленную зарплату в 1 доллар, пост 39-летнего человека в качестве крупнейшего акционера компании дает ему возможность получить наибольшую выгоду от ралли акций, которое было связано с впечатляющим квартальным отчетом Meta*.

По данным Bloomberg, 39-летний Марк Цукерберг является четвертым богатейшим человеком в мире с состоянием в 170 миллиардов долларов. Его благосостояние резко возросло после ралли акций Meta* после отчета о прибылях в пятницу.Прибыль компании в четвертом квартале в размере $5,33 на акцию превысила прогнозы. Ожидаемые продажи компании в размере до 37 миллиардов долларов в первом финансовом квартале 2024 года также оказались выше, чем ожидали аналитики, поскольку Цукерберг продолжает свою так называемую инициативу «года эффективности», которая позволила сократить расходы и принесла миллиарды прибыли гиганту социальных сетей.

Недавний непредвиденный доход Цукерберга в размере 28,1 миллиарда долларов означает, что его состояние в этом году выросло в общей сложности на 42,4 миллиарда долларов — больше, чем у любого из его коллег-миллиардеров, что ставит его впереди основателя Microsoft Билла Гейтса и бывшего генерального директора технологического гиганта Стива Баллмера, который теперь пятый - и шестое место в списке богатейших людей мира соответственно, согласно расчетам Bloomberg.

Илон Маск остается самым богатым человеком в мире, хотя разрыв между генеральным директором Tesla и SpaceX и Джеффом Безосом из Amazon, который в настоящее время занимает второе место, сократился с начала этого года.

По данным Bloomberg, Маск, который рекламирует состояние в 205 миллиардов долларов, в этом году потерял 24,4 миллиарда долларов. Его благосостояние пострадало, поскольку акции Tesla упали почти на 26% с начала года.

Цена акций Meta* взлетела до рекордного максимума в $474,99 за акцию (рост на 20%) по состоянию на закрытие торгов в пятницу. Эта прибыль увеличила ее рыночную капитализацию на 197 миллиардов долларов — это самый высокий прирост рыночной стоимости за одну сессию.

При таких темпах 52-летний бизнесмен рискует уступить свое первое место Безосу, чье состояние составляет 197 миллиардов долларов, особенно после того, как судья постановил, что пакет зарплат Маска в Tesla в 56 миллиардов долларов был несправедливым по отношению к акционерам.

Компенсация Маска остается в подвешенном состоянии, поскольку его адвокаты все еще могут обжаловать решение в Верховном суде штата Делавэр.

Цукерберг также может продолжить свой путь вверх по рейтингу миллиардеров после получения астрономических выплат в размере 700 миллионов долларов ежегодно благодаря новым квартальным денежным дивидендам Meta* в размере 50 центов на обыкновенную акцию, начиная с марта этого года, о которых компания сообщила в своем последнем отчете о прибылях и убытках.

Поскольку Цукербергу принадлежит примерно 13% акций Meta* (около 350 миллионов акций), согласно данным Bloomberg, он должен получать 175 миллионов долларов за финансовый квартал.

52-летний Илон Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 205 миллиардов долларов. Однако его рекордный пакет заработной платы недавно оказался в подвешенном состоянии после того, как судья постановил, что он был несправедливым по отношению к акционерам.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»