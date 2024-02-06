Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Состояние Марка Цукерберга выросло на $28 млрд после роста акций Meta*
Цена акций Meta* взлетела до рекордного максимума в $474,99 за акцию.

реклама

По данным Bloomberg Billionaires Index, Цукерберг занимает четвертое место в списке богатейших людей мира с состоянием в 170 миллиардов долларов. Богатству Цукерберга способствовала цена акций Meta*, которая взлетела до рекордного максимума в $474,99 за акцию (рост на 20%) по состоянию на закрытие пятницы.

По данным Bloomberg, эта прибыль добавила 197 миллиардов долларов к рыночной капитализации материнской компании Facebook*, что является самым высоким за всю историю приростом рыночной стоимости за одну сессию, превысив однодневную прибыль в 190 миллиардов долларов, полученную Apple и Amazon в 2022 году.

реклама

Хотя Цукерберг получает от Meta* только заявленную зарплату в 1 доллар, пост 39-летнего человека в качестве крупнейшего акционера компании дает ему возможность получить наибольшую выгоду от ралли акций, которое было связано с впечатляющим квартальным отчетом Meta*.

По данным Bloomberg, 39-летний Марк Цукерберг является четвертым богатейшим человеком в мире с состоянием в 170 миллиардов долларов. Его благосостояние резко возросло после ралли акций Meta* после отчета о прибылях в пятницу.Прибыль компании в четвертом квартале в размере $5,33 на акцию превысила прогнозы. Ожидаемые продажи компании в размере до 37 миллиардов долларов в первом финансовом квартале 2024 года также оказались выше, чем ожидали аналитики, поскольку Цукерберг продолжает свою так называемую инициативу «года эффективности», которая позволила сократить расходы и принесла миллиарды прибыли гиганту социальных сетей.

Недавний непредвиденный доход Цукерберга в размере 28,1 миллиарда долларов означает, что его состояние в этом году выросло в общей сложности на 42,4 миллиарда долларов — больше, чем у любого из его коллег-миллиардеров, что ставит его впереди основателя Microsoft Билла Гейтса и бывшего генерального директора технологического гиганта Стива Баллмера, который теперь пятый - и шестое место в списке богатейших людей мира соответственно, согласно расчетам Bloomberg.

Илон Маск остается самым богатым человеком в мире, хотя разрыв между генеральным директором Tesla и SpaceX и Джеффом Безосом из Amazon, который в настоящее время занимает второе место, сократился с начала этого года.

По данным Bloomberg, Маск, который рекламирует состояние в 205 миллиардов долларов, в этом году потерял 24,4 миллиарда долларов. Его благосостояние пострадало, поскольку акции Tesla упали почти на 26% с начала года.

Цена акций Meta* взлетела до рекордного максимума в $474,99 за акцию (рост на 20%) по состоянию на закрытие торгов в пятницу. Эта прибыль увеличила ее рыночную капитализацию на 197 миллиардов долларов — это самый высокий прирост рыночной стоимости за одну сессию.

При таких темпах 52-летний бизнесмен рискует уступить свое первое место Безосу, чье состояние составляет 197 миллиардов долларов, особенно после того, как судья постановил, что пакет зарплат Маска в Tesla в 56 миллиардов долларов был несправедливым по отношению к акционерам.

Компенсация Маска остается в подвешенном состоянии, поскольку его адвокаты все еще могут обжаловать решение в Верховном суде штата Делавэр.

Цукерберг также может продолжить свой путь вверх по рейтингу миллиардеров после получения астрономических выплат в размере 700 миллионов долларов ежегодно благодаря новым квартальным денежным дивидендам Meta* в размере 50 центов на обыкновенную акцию, начиная с марта этого года, о которых компания сообщила в своем последнем отчете о прибылях и убытках.

Поскольку Цукербергу принадлежит примерно 13% акций Meta* (около 350 миллионов акций), согласно данным Bloomberg, он должен получать 175 миллионов долларов за финансовый квартал.

52-летний Илон Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 205 миллиардов долларов. Однако его рекордный пакет заработной платы недавно оказался в подвешенном состоянии после того, как судья постановил, что он был несправедливым по отношению к акционерам.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

#илон маск #meta #марк цукерберг #миллиардеры
+
Написать комментарий (0)
Китайская космическая космическая компания стремится обойти SpaceX Илона Маска
Аналитика от Mediascope: Ежедневно Telegram пользуется 47% взрослого населения России
Космический корабль Илона Маска выбран для запуска надувной космической станции "Starlab"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
18
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
25
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
6
Digma представила на рынке РФ свой первый неттоп
4
Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
+
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
+
Что может случится на крипторынке в феврале
1
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
5
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
2
"Изделие 305" получит новый уровень огневого могущества и будет доработано по пожеланиям военных
1
В Конгрессе заявили о подвижках в голосовании о выделении помощи Израилю, про Украину речи не идёт
+
«Дом с Алисой» получил полезное обновление
+
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Украинское Минцифры: "Дия" не справилась с трафиком из-за "Евровидения"
+
Исследователь Bloomberg рассказал об успехе BTC ETF
+

Популярные статьи

Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
65
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
31
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
17
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
110
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
93
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
58
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
186
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+

Сейчас обсуждают

Камаз Отходов
16:30
Это ты с компашкой идиотов у всех в чс )
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Johan_888
16:29
Пусть так, но оно работает без заморочек, и меня это устраивает.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Камаз Отходов
16:28
Юмор уровня хромосомо даунито. Болеешь?
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:26
Я тебя уже обоссал, обсыхай.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:26
Дебилушка опущенный, глянь что я писал в самом начале - у меня системы из обоих лагерей, я могу себе это позволить. Это такие недалёкие как ты купят что-то одно и потом вслепую топят за свой выбор, ни...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Александр Ушаков
16:25
Только на Авито за них просят как за новую. Ведь он её в майнинг в 3 раза дороже купил.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Serezhka
16:23
1) никогда не покупал самых дешёвых карт, поэтому утверждать не могу, хотя лежит в качестве затычки 1050Ти, снятая у клиента во время апгрейда, он просто подарил её 2) карты Хуанга вполне себе конкуре...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
JM+
16:22
Только не в армии, а на флоте.
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Hakuna Matata
16:22
Как этого душевнобольного в чс закинуть?
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Дмитрий Семеньков
16:21
5600xt сапфир пульс, 1,5 года игр, 1,5 года майнинга, 1,5 года игр после - работает по сей день и ничего такого из перечисленного не встречал Во времена майнинга, по лету, тупо оставил на 2 недели коп...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем