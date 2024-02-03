С 1 апреля 2024 года можно будет приобрести совершенно новый вид транспорта - беспилотный самолет с вертикальным взлетом eVTOL.

В то время как некоторые другие стартапы в сфере городской аэромобильности все еще только создают визуализации, EH 216 eVTOL от eHang уже прошел испытания и получил разрешение на использование коммерческого воздушного такси в своей родной стране, Китае. Теперь компания пошла еще дальше, объявив розничную цену.

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Если вам нужен собственный EH 216-S (как он теперь называется), будьте готовы выложить 2,39 миллиона юаней. Это около 332 304 долларов США, и цена вступит в силу с 1 апреля… без шуток. Следует отметить, что эта цифра является официальной рекомендованной розничной ценой в Китае.

Для читателей, которые не знакомы с EH 216-S, это беспилотный самолет eVTOL, который летает на восьми соосно установленных парах винтов (всего 16 винтов) и автономно перевозит двух пассажиров на расстояние до 30 км между зарядками на максимальной скорости около 130 км/ч.

После дебюта на выставке CES в 2016 году самолет получил сертификат от Управления гражданской авиации Китая в октябре прошлого года.

В декабре он получил стандартный сертификат летной годности, что привело к первым поставкам eVTOL корпоративным клиентам – как сообщается, эти стороны будут использовать EH 216-S в таких сценариях, как осмотр достопримечательностей на малых высотах и городской туризм. Позже в том же месяце EH 216-S завершил свои первые демонстрационные коммерческие полеты в городах Гуанчжоу и Хэфэй.

В пресс-релизе, опубликованном в этот четверг (1 февраля), компания eHang заявила, что "считает, что цены будут более эффективно удовлетворять потребности рынка и еще больше повысят ценность электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) и UAM (городской воздушной мобильности)."