Google Bard теперь имеет возможность генерировать для вас изображения, уравнивая правила игры с ChatGPT Plus, но совершенно бесплатно.

Если вы являетесь пользователем Google Bard, вы должны знать, что популярному чат-боту на базе Gemini не хватает возможности генерировать изображения, как у некоторых его аналогов от конкурирующих компаний, ориентированных на искусственный интеллект, таких как OpenAI. Однако поисковый гигант наконец-то предоставил Bard возможность генерировать изображения для всех пользователей.

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Теперь, когда вы откроете Google Bard, посетив bard.google.com, вас встретит небольшая подсказка о том, что вы можете создавать изображения. «Начните подсказку со слов «Создать изображение…» или «Создать изображение…» и опишите изображение, которое вы имеете в виду», — отмечает Google.

Получив изображение, вы можете нажать «Создать больше», чтобы получить еще больше возможностей. После создания изображений вы можете быстро нажать кнопку загрузки, чтобы получить изображения в автономном режиме.

Мы попробовали использовать этот инструмент, и, по нашему опыту, он работает так, как рекламируется. Вы можете просто отправить запрос с ключевыми деталями, такими как стиль рендеринга, персонажи и даже освещение.

Изображение черной дыры, созданное Google Bard.

Новая возможность Google Bard на данный момент работает с использованием моделей преобразования текста в изображение Imagen 2, а не Gemini Ultra. Кроме того, генерация изображений с помощью Bard абсолютно бесплатна, в отличие от ChatGPT Plus, который предлагается только в виде платной подписки. Это значительное преимущество для Bard, поскольку больше людей могут использовать его генератор изображений и распространять информацию.