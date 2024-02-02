Миллиардер Кремниевой долины Питер Тиль использует свои финансовые возможности для проведения «Олимпиады на стероидах», организатор которой хвастается, что спортсмены будут принимать допинг «открыто и честно».

Тиль, заработавший состояние как один из первых инвесторов в такие технологические стартапы, как PayPal и Facebook*, поддерживает Enhanced Games, которые будут активно поощрять спортсменов использовать допинг.

Это предприятие, направленное на содействие исследованиям пищевых добавок и биохаков, расширяющих границы человеческих возможностей, является детищем доктора Арона Д'Сузы, юриста по образованию, который, как известно, инициировал иск Тиля против Gawker Media.

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Он планирует предоставить более подробную информацию 17 апреля и продвигать спорную концепцию в Париже во время летних Олимпийских игр, которые начнутся в июле.

Тиль входит в число нескольких высокопоставленных венчурных капиталистов, поддержавших проект, в том числе миллиардера Кристиана Ангермайера из Apeiron Investment Group и Баладжи Сринивасана, бывшего технического директора криптовалютной биржи Coinbase.

Д'Суза не раскрыл, сколько денег было собрано, сообщив лишь, что речь идет о сумме, которой «достаточно для производства первых игр».

Д'Суза сказал, что Enhanced Games ведет переговоры с несколькими городами-организаторами, «имеющими необходимую инфраструктуру», хотя он отказался уточнить, в каком месте пройдут первые соревнования, которые, как он ожидает, начнутся к середине следующего года.

Соревнования будут включать пять видов соревнований — плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства — и будут проводиться раз в год на уже существующих площадках.

Он рассказал, что идея Enhanced Games состоит в том, чтобы позволить спортсменам использовать любые вещества, которые они пожелают, «открыто и честно» — в отличие от Олимпийских игр , где «44% олимпийцев признаются в употреблении запрещенных веществ, в то время как только 1% уличают в этом на тестах."

«Мое тело, мой выбор, ваше тело, ваш выбор», — сказал Д'Суза, когда его спросили о философии, лежащей в основе разрешения спортсменам употреблять допинг.

Тиль заработал состояние как один из первых инвесторов в таких технологических единорогов, как PayPal и Facebook*. Тиля можно увидеть слева рядом с основателем PayPal Илоном Маском.«Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен иметь возможность указывать им, что с этим делать», — сказал он. Он сказал, что соревнования открыты для любых спортсменов — нынешних и бывших профессионалов и любителей — и что предоставление им возможности улучшить свои результаты с помощью веществ позволит исследователям получить лучшее представление о том, какие технологии могут повысить продолжительность жизни и «здоровое старение».

«Мы думаем, что это создаст условия, благодаря которым мы получим гораздо больший объем данных о спортсменах и людях, которые стремятся к самосовершенствованию с помощью науки», — сказал Д'Суза. Он сказал, что эти данные будут «очень полезны для определения соединений и методов лечения, способных продлить человеческую жизнь». Д'Суза предсказал, что Enhanced Games сделает для борьбы со старением то же, что «ChatGPT сделал для искусственного интеллекта».

Доктор Арон Д'Суза, юрист по образованию, который вел иск Тиля против Gawker Media, является детищем Enhanced Games.

56-летний Тиль входит в число нескольких магнатов Кремниевой долины, которые вложили миллионы в финансирование исследований, направленных на то, чтобы помочь людям жить дольше. Сам Тиль принимает человеческий гормон роста, чтобы поддерживать мышечную массу, а также антидиабетический препарат метформин, который стал популярен в сообществе специалистов по борьбе со старением.

Тиль сообщил средствам массовой информации, что он придерживается палео-диеты — которая избегает обработанных пищевых продуктов в пользу необработанных фруктов, овощей и нежирного мяса — и что он стремится однажды подвергнуть свое тело криогенной заморозке, чтобы его можно было посмертно возродить, если и когда технологии это позволят.

По словам Д'Сузы, на данный момент 900 спортсменов выразили заинтересованность в участии в Расширенных Играх. Он сказал, что философия свободы для всех Enhanced Games позволит спортсменам, которые «не выиграли в генетическую лотерею», экспериментировать с добавками, которые могли бы повысить их производительность. «Любой, кто хочет соревноваться и может это сделать», - сказал Д'Суза.

Enhanced Games также будет выплачивать спортсменам базовую зарплату в дополнение к призовым фондам. Идея состоит в том, чтобы избежать соревнований по типу Олимпийских игр, в которых страны и муниципалитеты соревнуются за право проведения игр, строя стадионы и объекты, финансируемые налогоплательщиками, — только для того, чтобы те же самые объекты оставались неиспользованными после завершения мероприятия. Экономисты Оксфордского университета провели анализ, который показал, что все Олимпийские игры, начиная с 1960 года, превышали бюджет. Д'Суза рассказал, что Enhanced Games будет полностью финансироваться за счет частных денег. «Олимпиада тратит десятки миллиардов долларов на строительство стадионов, а затем через две недели их выбрасывает», - сказал Д'Суза.

Доктор Григорий Родченков, российский антидопинговый информатор, разоблачивший допинговую программу, спонсируемую государством, назвал эту идею «опасностью для здоровья и спорта». Анна Мирес, бывшая олимпийская чемпионка, которая является руководителем олимпийской миссии Австралии на летних играх в Париже, рассказала The Guardian: «Честно говоря, это шутка. «Несправедливо, небезопасно — я просто не думаю, что это правильный способ заниматься спортом», — сказала она.