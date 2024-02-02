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Тиль, заработавший состояние как один из первых инвесторов в такие технологические стартапы, как PayPal и Facebook*, поддерживает Enhanced Games, которые будут активно поощрять спортсменов использовать допинг.
Это предприятие, направленное на содействие исследованиям пищевых добавок и биохаков, расширяющих границы человеческих возможностей, является детищем доктора Арона Д'Сузы, юриста по образованию, который, как известно, инициировал иск Тиля против Gawker Media.
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Он планирует предоставить более подробную информацию 17 апреля и продвигать спорную концепцию в Париже во время летних Олимпийских игр, которые начнутся в июле.
Тиль входит в число нескольких высокопоставленных венчурных капиталистов, поддержавших проект, в том числе миллиардера Кристиана Ангермайера из Apeiron Investment Group и Баладжи Сринивасана, бывшего технического директора криптовалютной биржи Coinbase.
Д'Суза не раскрыл, сколько денег было собрано, сообщив лишь, что речь идет о сумме, которой «достаточно для производства первых игр».
Д'Суза сказал, что Enhanced Games ведет переговоры с несколькими городами-организаторами, «имеющими необходимую инфраструктуру», хотя он отказался уточнить, в каком месте пройдут первые соревнования, которые, как он ожидает, начнутся к середине следующего года.
Соревнования будут включать пять видов соревнований — плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства — и будут проводиться раз в год на уже существующих площадках.
Он рассказал, что идея Enhanced Games состоит в том, чтобы позволить спортсменам использовать любые вещества, которые они пожелают, «открыто и честно» — в отличие от Олимпийских игр , где «44% олимпийцев признаются в употреблении запрещенных веществ, в то время как только 1% уличают в этом на тестах."
«Мое тело, мой выбор, ваше тело, ваш выбор», — сказал Д'Суза, когда его спросили о философии, лежащей в основе разрешения спортсменам употреблять допинг.
«Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен иметь возможность указывать им, что с этим делать», — сказал он. Он сказал, что соревнования открыты для любых спортсменов — нынешних и бывших профессионалов и любителей — и что предоставление им возможности улучшить свои результаты с помощью веществ позволит исследователям получить лучшее представление о том, какие технологии могут повысить продолжительность жизни и «здоровое старение».
«Мы думаем, что это создаст условия, благодаря которым мы получим гораздо больший объем данных о спортсменах и людях, которые стремятся к самосовершенствованию с помощью науки», — сказал Д'Суза. Он сказал, что эти данные будут «очень полезны для определения соединений и методов лечения, способных продлить человеческую жизнь». Д'Суза предсказал, что Enhanced Games сделает для борьбы со старением то же, что «ChatGPT сделал для искусственного интеллекта».
56-летний Тиль входит в число нескольких магнатов Кремниевой долины, которые вложили миллионы в финансирование исследований, направленных на то, чтобы помочь людям жить дольше. Сам Тиль принимает человеческий гормон роста, чтобы поддерживать мышечную массу, а также антидиабетический препарат метформин, который стал популярен в сообществе специалистов по борьбе со старением.
Тиль сообщил средствам массовой информации, что он придерживается палео-диеты — которая избегает обработанных пищевых продуктов в пользу необработанных фруктов, овощей и нежирного мяса — и что он стремится однажды подвергнуть свое тело криогенной заморозке, чтобы его можно было посмертно возродить, если и когда технологии это позволят.
По словам Д'Сузы, на данный момент 900 спортсменов выразили заинтересованность в участии в Расширенных Играх. Он сказал, что философия свободы для всех Enhanced Games позволит спортсменам, которые «не выиграли в генетическую лотерею», экспериментировать с добавками, которые могли бы повысить их производительность. «Любой, кто хочет соревноваться и может это сделать», - сказал Д'Суза.
Enhanced Games также будет выплачивать спортсменам базовую зарплату в дополнение к призовым фондам. Идея состоит в том, чтобы избежать соревнований по типу Олимпийских игр, в которых страны и муниципалитеты соревнуются за право проведения игр, строя стадионы и объекты, финансируемые налогоплательщиками, — только для того, чтобы те же самые объекты оставались неиспользованными после завершения мероприятия. Экономисты Оксфордского университета провели анализ, который показал, что все Олимпийские игры, начиная с 1960 года, превышали бюджет. Д'Суза рассказал, что Enhanced Games будет полностью финансироваться за счет частных денег. «Олимпиада тратит десятки миллиардов долларов на строительство стадионов, а затем через две недели их выбрасывает», - сказал Д'Суза.
Доктор Григорий Родченков, российский антидопинговый информатор, разоблачивший допинговую программу, спонсируемую государством, назвал эту идею «опасностью для здоровья и спорта». Анна Мирес, бывшая олимпийская чемпионка, которая является руководителем олимпийской миссии Австралии на летних играх в Париже, рассказала The Guardian: «Честно говоря, это шутка. «Несправедливо, небезопасно — я просто не думаю, что это правильный способ заниматься спортом», — сказала она.