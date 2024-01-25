Энергоэффективное и высокоточное лазерное оружие призвано сократить использование дорогостоящих боеприпасов и усилить вооруженные силы.

Великобритания задействовала возможности «Драконьего огня», лазерного оружия с большей точностью, которое могло бы усилить вооруженные силы и сократить количество дорогостоящих боеприпасов.

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В Минобороны уточнили, что на полигоне Гебридских островов были проведены испытания, в ходе которых был произведен первый выстрел из лазерного оружия высокой мощности по воздушным целям. Дальность действия «Драконьего огня» засекречена , но это точно оружие прямой видимости, способное атаковать только видимую цель. Кроме того, компания разработчик использует британские технологии для разработки мощного лазера. Его точность эквивалентна попаданию в монету достоинством в 1 евро на расстоянии нескольких километров.

По данным британского правительства, включение его на 10 секунд равно стоимости использования обычного обогревателя всего в течение одного часа. Таким образом, он потенциально может стать долгосрочной и недорогой альтернативой для определенных задач, которые в настоящее время решаются ракетами.

Между тем в министерстве обороны уточнили, что «Драконий огонь» — это «энергетическое оружие с лазерным наведением, которое атакует цели со скоростью света, используя интенсивный энергетический луч для разрезания объектов, вызывая структурные разрушения».

Устройство разработано Лабораторией оборонной науки и технологий Великобритании в сотрудничестве с промышленными партнерами MBDA, Leonardo и QinetiQ. Ее способность атаковать воздушные цели на соответствующих дистанциях является важным шагом на пути принятия этого типа техники на вооружение.

Так же среди эксплуатационных характеристик «Драконьего огня» можно выделить следующие:

Проходит сквозь объекты

Взрывает боеголовки ракет

Имеет точность до миллиметра

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Армия США, а также Королевский флот рассматривают возможность использования этого типа лазерного оружия в рамках своих будущих возможностей воздушной и морской обороны.