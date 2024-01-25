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Два новых метода генной терапии обещают помочь в лечении редкой наследственной формы глухоты
Генная терапия восстановила слух у нескольких детей с глухотой, связанной с отоферлином, — редким наследственным заболеванием.

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Детская больница Филадельфии недавно провела первую в Америке процедуру генной терапии для лечения наследственной потери слуха. На фото пациент (в центре) со своим отцом (в центре справа) и медицинской командой. (Изображение предоставлено Детской больницей Филадельфии)

Результаты клинических испытаний показывают, что несколько детей, родившихся с редкой наследственной формой глухоты, теперь могут слышать благодаря двум новым методам генной терапии.

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Оба метода лечения нацелены на ген отоферлина, белка во внутреннем ухе, который позволяет нервным клеткам преобразовывать вибрации звука в электрические сигналы, которые могут интерпретироваться мозгом. Мутации гена отоферлина вызывают примерно от 1% до 8% случаев врожденной глухоты, при которой ребенок рождается глухим. Тем не менее, мутации в этом гене встречаются довольно редко, от них страдают около 200 000 человек во всем мире .

В новой генной терапии используются безвредные модифицированные вирусы для доставки рабочих генов отоферлина непосредственно во внутреннее ухо. Первые данные показывают, что лечение работает для большинства пациентов, хотя для полного одобрения метода необходимо гораздо больше исследований.

 «Результаты этого исследования поистине замечательны», — сказал в своем заявлении Чжэн-И Чен, научный сотрудник лаборатории Итон-Пибоди в клинике Mass Eye and Ear и доцент Гарвардской медицинской школы. «Мы видели, как слуховые способности детей резко улучшались неделя за неделей», — сказал Чен, участвовавший в одном из испытаний. 

Результаты исследования Чена и его коллег были опубликованы в среду (24 января) в журнале The Lancet. Они также будут представлены 3 февраля на ежегодном собрании Ассоциации исследований в области отоларингологии (ARO).

В исследовании приняли участие шесть детей, которые проходили лечение в больнице при Университете Фудань в Шанхае. У всех детей были две мутантные копии гена отоферлина, и до лечения у них была полная потеря слуха. Им было от 1 до 6 лет.

Генная терапия, которую они получали, содержала аденоассоциированные вирусы (тип вируса, часто используемый для генной терапии), чьи гены были удалены и заменены геном отоферлина. Однако из-за большого размера гена отоферлина ученые фактически разделили его генетический материал пополам, поместив каждую половину в отдельный вирусный сосуд. Ранее исследователи проверяли безопасность и эффективность этого лечения на животных, включая мышей и приматов.

В ходе исследования каждому ребенку вводили генную терапию в одно ухо через мембрану, которая отделяет среднее ухо от внутреннего. У всех детей, кроме одного, наблюдалось «стабильное восстановление слуха» в течение 26 недель. Эти улучшения слуха начали проявляться примерно через четыре-шесть недель после лечения, наряду с улучшением восприятия речи у детей.

У троих из этих пяти детей в нелеченом ухе был кохлеарный имплантат. Эти имплантаты помогают улучшить слух, фактически минуя внутреннее ухо, предоставляя звуку еще один путь достижения мозга; они могут позволить детям с глухотой, вызванной отоферлином, услышать некоторые звуки, но качество не такое насыщенное и полное, как могло бы быть.

После лечения эти трое детей стали лучше воспринимать речь и устно общаться лично или по телефону с выключенными имплантатами. Двое оставшихся детей без имплантатов прошли путь от полной неспособности воспринимать речь до того, что впервые услышали ее.

По словам исследователей, лечение не вызвало каких-либо серьезных побочных эффектов, хотя были и более легкие временные эффекты, такие как лихорадка и преходящие изменения в количестве лейкоцитов. Тем не менее, по-прежнему необходимы дальнейшие исследования с участием более крупных групп детей, чтобы выяснить, какая доза одноразовой терапии работает лучше и является наиболее безопасной, добавили они.

Шестеро детей, участвовавших в исследовании Фуданьского университета, проходили лечение в период с октября 2022 года по июнь 2023 года. Совсем недавно в США начались испытания очень похожей генной терапии.

Как сообщает The New York Times, 4 октября 2023 года 11-летний мальчик по имени Айссам Дам стал первым человеком, получившим помощь в ходе судебного разбирательства в США. Его лечили в Детской больнице Филадельфии (CHOP), одном из нескольких центров тестирования новой генной терапии, созданной дочерней компанией Eli Lilly под названием Akouos.

Во время процедуры Айссаму врачи частично приподняли одну из его барабанных перепонок и вставили медицинское устройство в мембрану, отделяющую среднее ухо от внутреннего, сообщили представители CHOP во вторник (23 января). Это устройство доставило генную терапию в клетки внутреннего уха. Теперь, спустя примерно четыре месяца после лечения, Айссам превратилась из полной глухоты на пролеченное ухо в легкую или умеренную потерю слуха.

«Нет звука, который бы мне не нравился», — сказала Айссам The New York Times через переводчика. «Они все хороши».

Опять же, Айссам — только первый ребенок, получивший эту терапию в США. Его первоначальные результаты — которые также будут представлены на предстоящем собрании ARO — теперь открывают руководителям исследования возможность проверить лечение на детях младшего возраста, у которых может быть больше шансов впоследствии овладеть разговорной речью. 

Между тем, как сообщает Times, испытания подобных генных методов терапии продолжаются или вот-вот начнутся в Китае и Европе.

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#медицина #исследования #генная терапия #лечение глухоты
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