Google объявил, что новая серия Samsung Galaxy S24 будет оснащена функциями искусственного интеллекта на базе Gemini.





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На мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила совершенно новую серию Galaxy S24, в которую входят Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24+ и Galaxy S24. На том же мероприятии Google объявил, что новая серия Samsung Galaxy S24 будет использовать базовую модель компании Gemini для реализации возможностей искусственного интеллекта. Gemini Pro будет интегрирован в некоторые приложения Samsung для расширения функциональности.

Примечательно, что приложения Samsung «Заметки», «Диктофон» и «Клавиатура» в серии Galaxy S24 будут использовать Gemini Pro, чтобы предложить лучшие функции обобщения.

По данным Google, благодаря усовершенствованиям искусственного интеллекта Gemini, если вы записываете лекцию с помощью приложения «Диктофон», оно может подвести итог урока. Аналогичным образом, передовая технология преобразования текста в изображение Google Imagen 2 предложит функции редактирования изображений с помощью генеративного редактирования в приложении Galaxy S24 Gallery.

Компания также объявила, что серия Galaxy S24 будет оснащена встроенной системой Gemini Nano, наиболее эффективной моделью для выполнения задач на устройстве. Это активирует новую функцию в Сообщениях Google и гарантирует, что пользовательские данные не покинут смартфон.

Кроме того, Google подтвердил, что Samsung будет одним из первых партнеров, которые протестируют Gemini Ultra, крупнейшую модель компании для решения очень сложных задач, прежде чем в этом году она станет широко доступна разработчикам и корпоративным клиентам.

Точные сроки на мероприятии не были названы, но Samsung намекнула, что некоторые возможности искусственного интеллекта Galaxy S24 появятся на устройствах Galaxy предыдущего поколения.

Google также объявил, что серия Galaxy S24 получит функцию Magic Compose благодаря Gemini Nano. Другие новые функции искусственного интеллекта для серии Galaxy S24 включают Photomoji и Voice Moods.

Google также анонсировал совершенно новый круг для поиска и функции множественного поиска , которые сделают поиск более интуитивным для пользователей. Новая функция «Круг для поиска» будет доступна с 31 января 2024 года на некоторых устройствах Android, таких как совершенно новая серия Galaxy S24, а также Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Функция множественного поиска с использованием генеративного искусственного интеллекта будет реализована в США позднее на этой неделе.