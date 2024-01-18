Новый искусственный интеллект от NVIDIA позволит неигровым персонажам вести неограниченное количество разговоров, похожих на живые.

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Создание захватывающих и реалистичных открытых миров стало серьезной проблемой для современных разработчиков игр, примером чего являются такие игры, как «Cyberpunk 2077» и «Red Dead Redemption 2». Эти игры обещают обширную среду, наполненную динамичными, реалистичными неигровыми персонажами (NPC), но часто терпят неудачу, когда дело доходит до ограниченного и повторяющегося характера взаимодействий с NPC.

Решая эту проблему, Nvidia представила Avatar Cloud Engine (ACE) на выставке CES 2024, предложив новаторское решение для улучшения диалога с NPC в видеоиграх. ACE использует искусственный интеллект (ИИ) для создания бесконечных и уникальных разговоров с неигровыми персонажами, стремясь устранить предсказуемость, которая в настоящее время мешает погружению во многие игры.

Nvidia продемонстрировала ACE посредством технической демонстрации в киберпанковом рамэн-баре с участием двух NPC — шеф-повара по имени Джин и посетителя по имени Нова. Разговор между этими персонажами, генерируемый ИИ, происходил динамично, в отличие от сценариев взаимодействия в традиционных играх. Сет Шнайдер, старший менеджер по продукту ACE, даже беседовал с неигровыми персонажами в режиме реального времени во время демонстрации, демонстрируя потенциал движка для интерактивного и динамичного игрового процесса.

Для реализации ACE Nvidia сотрудничала с Convai, генеративной платформой для создания NPC с использованием искусственного интеллекта. Разработчики, использующие Convai, могут определить предысторию, характеристики и голос персонажа, обеспечивая его целостность в игровом мире. Затем ACE захватывает речь игрока, преобразует ее в текст, обрабатывает ее с помощью большой языковой модели (LLM) для генерации ответов NPC и использует анимационную модель для синхронизации движений губ во время диалога.

Хотя демо-версия ACE дает возможность заглянуть в будущее взаимодействия NPC в видеоиграх, следует проявлять осторожность, учитывая историю впечатляющих технических демоверсий, которые предшествовали играм, в которых после выпуска возникали технические проблемы.

Технические требования к играм с диалогами, генерируемыми ИИ, остаются неопределенными, и игровому оборудованию может потребоваться время, чтобы догнать эти достижения. Следовательно, отрасль может продолжать полагаться на традиционные модели NPC с ограниченными возможностями диалога, пока не станет возможным более широкое внедрение.

Тем не менее, демоверсия ACE вселяет надежду на потенциальное развитие взаимодействия с NPC, намекая на будущее, в котором игроки смогут участвовать в динамичных и реалистичных разговорах в футуристической игровой среде. Предстоящий путь может включать в себя совершенствование технологий, преодоление технических проблем и обеспечение доступности для более широкого спектра игровых платформ, прежде чем произойдет их широкое распространение.