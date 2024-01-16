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Самая мощная в мире ветряная турбина будет установлена в Дании
Siemens планирует в 2024 году построить ветряную турбину мощностью 20 МВт.

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 Siemens Gamesa, ведущая компания в отрасли ветряных турбин, собирается войти в историю, установив крупнейшую в мире ветряную турбину на предприятии в Дании, как сообщают различные средства массовой информации ЕС. Инновационный фонд ЕС выделил значительную сумму в €30 миллионов на проект высокоинновационного прототипа самой мощной морской ветряной турбины (HIPPOW) компании Siemens Gamesa, еще до того, как конкретные подробности о турбине были обнародованы.

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Мировой рынок морских ветряных турбин стал очень конкурентным, производители стремятся повысить номинальную мощность своих турбин. Уникальное преимущество высокоскоростных ветров на море позволяет этим турбинам эффективно генерировать большое количество энергии.

 

Примечательно, что производители в Китае добились значительных успехов как в номинальной мощности, так и в эффективности установки. Признавая инновационный ландшафт в Китае, ЕС направляет усилия на внедрение прорывных инноваций в Европу, при этом Siemens Gamesa является бенефициаром их доверия и существенного гранта.

Проект HIPPOW, окутанный тайной, детали которого не разглашаются публично, фокусируется на революционных инновациях в области номинальной мощности, подшипников, электрических систем, установки лопастей и башен, систем охлаждения и стратегий технического обслуживания.

Согласно данным Европейской комиссии, ожидается, что этот проект сыграет ключевую роль в усилиях ЕС по декарбонизации, направленных на снижение зависимости от ископаемого топлива. Что отличает его, так это ускоренные сроки: работы начнутся в апреле, а операции начнутся до конца года, что обещает быстрое развитие в течение 2024 года.

Siemens Gamesa уже зарекомендовала себя с помощью морских ветряных турбин мощностью 14/15 МВт. В конкурентной среде ее коллеги Vestas и GE планируют построить турбины мощностью 15 МВт и 18 МВт соответственно.

 

На другом конце земного шара китайские OEM-производители, такие как Goldwind и MingYang, устанавливают турбины мощностью 16 МВт и недавно представили турбину мощностью 18 МВт, защищенную от тайфунов. Чтобы претендовать на звание крупнейшей турбины в мире, Siemens Gamesa должна будет достичь мощности 20 МВт или выше, что является значительным шагом вперед по сравнению с ее историческим подходом к постепенному увеличению мощности.

Эксперты, однако, предупреждают, что переход на турбину мощностью 20 МВт может ограничить прибыльность Siemens Gamesa от разработки существующей турбины мощностью 14/15 МВт. Они предполагают, что сосредоточение внимания на завершении установки турбины мощностью 18 МВт к концу года может быть более выгодным стратегическим шагом.

Примечательно, что Siemens Gamesa не раскрыла, где они поместят сверхмощную ветряную турбину – на испытательном полигоне или на обычной ветряной электростанции. Эта загадка добавляет любопытства в большой план Siemens Gamesa. Хотя мы еще не знаем всех подробностей, проект HIPPOW показывает, что Siemens Gamesa действительно стремится создавать более совершенные ветряные турбины и играет большую роль в том, чтобы сделать оффшорную ветроэнергетику еще более продвинутой.

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#электроэнергия #ветрогенератор #siemens #ветряная турбина
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