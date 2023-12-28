Ожидается, что Samsung Galaxy M15 станет обновленной версией Galaxy A15.

Samsung Galaxy A15 5G с процессором MediaTek Dimensity 6100+ и 50-мегапиксельной тройной основной камерой был представлен в Индии на этой неделе. Южнокорейский бренд смартфонов, похоже, готовится представить новую модель Galaxy M15 как обновленную версию Galaxy A15. По слухам, Galaxy M15 будет оснащен аккумулятором большего размера, чем его аналог из серии Galaxy A. Galaxy A15 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч. Предыдущие Galaxy M14 и Galaxy A14 имеют идентичные характеристики.

Согласно отчету GalaxyClub ( через Sammobile), Galaxy M15 находится в разработке как обновленная версия Galaxy A15. Сообщается, что первый будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. Galaxy A15, напротив, оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч как в версии только для 4G, так и в версии 5G.

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Подтверждено, что Galaxy A15 получит до пяти лет обновлений безопасности и четыре года обновлений ОС. Samsung может пообещать то же самое в отношении предполагаемого Galaxy M15. Ранее компания переименовала Galaxy A14 в Galaxy M14.

Samsung Galaxy M15 и Galaxy A15 будут иметь идентичные характеристики, если первый действительно является устройством под новым брендом. Galaxy A15 был выпущен ранее на этой неделе по стартовой цене 21.000 рублей за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти. И 24.400 за модель с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти.

Он работает на базе Android 13 One UI 5 и оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (1080x2408 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Он оснащен восьмиъядерным процессором MediaTek Dimensity 6100+, а также до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Камера Galaxy A15 5G включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельный дополнительный датчик и 2-мегапиксельную камеру. Имеет 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.