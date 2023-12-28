Эта новость последовала за предыдущим обязательством России оставаться на МКС до 2028 года.





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В последние годы у России и США были в лучшем случае напряженные отношения. Тем не менее, пара все еще работает вместе в одном направлении: доставке экипажей на Международную космическую станцию (МКС). Роскосмос, российское федеральное космическое агентство, объявил, что две страны продолжат партнерство в области «перекрестных полетов до 2025 года включительно».

Перекрестные полеты предполагают размещение экипажей из разных стран на одном космическом корабле. Роскосмос намерен всегда иметь хотя бы одного своего представителя в российском разделе МКС и хотя бы одного представителя НАСА в американском разделе. В агентстве добавили, что решение принято "для сохранения надежности МКС в целом". МКС, запущенная в 1998 году, является символом сотрудничества США и России после окончания холодной войны и космической гонки.

Эта новость последовала за заявлением НАСА в апреле 2023 года о том, что Россия останется на борту МКС до 2028 года . Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявлял, что Россия покинет МКС «после 2024 года», чтобы сосредоточиться на создании собственной космической станции. НАСА готовилось к отбытию России, имея самые разные планы: от вывода астронавтов с МКС до выяснения того, как управлять МКС, если Россия заберет ее двигатели. Американское агентство взяло на себя обязательство поддерживать МКС как минимум до 2030 года.