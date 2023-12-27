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Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
Основным узким местом является производство литий-ионных аккумуляторных элементов следующего поколения и панелей для корпуса внедорожника.

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Tesla сталкивается с серьезными проблемами при производстве своего недавно анонсированного Cybertruck. Инсайдеры сообщают, что основным узким местом является производство литий-ионных аккумуляторных элементов следующего поколения 4680. Для каждого Cybertruck требуется примерно 1360 таких элементов, и Tesla изучает новый подход с использованием электродов с сухим покрытием для ускорения и снижения стоимости производственного процесса.

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По словам консультанта по аккумуляторным технологиям Юаня Гао, электроды с сухим покрытием для анодов и катодов — это проверенный метод для небольших устройств хранения энергии, но Tesla пытается внедрить его в массовом масштабе и на высокой скорости. Расширение этого процесса для удовлетворения спроса на электромобили представляет собой серьезную проблему, которую Tesla еще предстоит преодолеть.


Компания намерена производить 250 000 Cybertrucks, что потребует почти один миллион ячеек 4680 в день. В настоящее время завод Tesla Giga Texas, как сообщается, производит только 24 000 кибергрузовиков в год.

Хотя некоторые инсайдеры выражают оптимизм, заявляя, что, если Tesla сможет «взломать код», скорость производства увеличится, но компания столкнется с препятствиями, выходящими за рамки аккумуляторных элементов. Производственный процесс гибки толстых панелей из нержавеющей стали, образующих уникальный внешний вид Cybertruck, оказался сложным. Более того, точное количество доставленных Cybertrucks остается неясным: согласно сообщениям, после хаотичной доставки было передано всего около дюжины грузовиков.

Генеральный директор Tesla Илон Маск признает, что перед нами стоит огромная задача, прогнозируя, что значительный объем производства Cybertruck может быть достигнут только к 2025 году. Маск открыто признал проблемы, заявив во время телеконференции о финансовых результатах за третий квартал, что они «вырыли себе могилу с Cybertruck» и подчеркнув огромные препятствия на пути достижения массового производства и сделав денежный поток Cybertruck положительным.


Общая картина предполагает, что Tesla сталкивается с многогранными проблемами не только в области производства инновационных аккумуляторных элементов, но и в сложных производственных процессах, связанных с отличительным дизайном Cybertruck.

 «Я хочу подчеркнуть, что нам придется столкнуться с огромными проблемами в достижении массового производства Cybertruck, а затем в обеспечении положительного денежного потока от Cybertruck» — сказал Маск во время отчета Tesla о квартальных прибылях за третий квартал в начале этого года.

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#tesla #илон маск #cybertruck
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