Внедрение искусственного интеллекта в бизнес процессы гиганта ставит под угрозу основные рабочие места.

Не секрет, что Google занят работой над моделью искусственного интеллекта, но, похоже, компания планирует использовать искусственный интеллект и в своем собственном бизнесе. Согласно новому отчету, поисковый гигант может уволить до 30 000 сотрудников, поскольку он готовится создать варианты использования ИИ, который сможет заменить людей.

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Отчет опубликован через The Information, в котором говорится, что Google собирается реструктурировать свой отдел продаж рекламы, который, похоже, видит преимущества использования ИИ в своей деятельности. Фактически, внедрение искусственного интеллекта может привести к массовому оттоку сотрудников в Google, говорится в отчете. Ожидается, что ИИ сыграет большую роль в изменении потока доходов от цифровой рекламы на платформе, что оказывает большое влияние на людей, нанимаемых для выполнения этих задач.

В эти дни Google также тестирует искусственный интеллект в своей службе поддержки клиентов, что оказывает прямое влияние на человеческую сторону операций в компании. Ранее в этом году Google также упоминался в новостях о раздаче розовых квитанций. Заголовки никогда не кажутся радужными, но генеральный директор Google Сундар Пичаи решил обратить внимание на необходимость реорганизации бизнеса, и это, к сожалению, в конечном итоге приводит к потере рабочих мест.

Как отмечается в многочисленных отчетах, в Google уже было уволено около 12 000 человек. Генеральный директор Google сказал: «Это было бы серьезным бременем для компании. Я думаю, что в такой год, когда в мире произошли такие большие перемены, было бы очень сложно создать возможности для инвестирования в определенные области».

Нет никаких сомнений в том, что предприятиям придется принимать эти решения, но необходимость увольнения персонала для интеграции ИИ, вероятно, столкнется с более пристальным вниманием со стороны компании, которая зарабатывает миллиарды в разных сферах бизнеса.