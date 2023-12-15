Зрители YouTube на телевизорах теперь будут видеть меньше рекламы, чем раньше, но, в свою очередь, она станет длиннее. Кроме того, реклама появляется и в видеороликах Shorts.

Google в четверг объявил, что зрители YouTube будут видеть меньше рекламы на телевизорах; однако, в свою очередь, она станет длиннее. Это произошло после того, как платформа обнаружила, что 79% ее зрителей предпочитают видеорекламу, которая «сгруппирована вместе, а не распределена по всему видео». На данный момент это относится только к длинному контенту.

Кроме того, зрителям также будет разрешено видеть общее оставшееся время показа рекламы или до тех пор, пока они не смогут ее пропустить, а не количество показываемых объявлений. Ожидается, что потоковый гигант скоро внедрит эти изменения.

реклама

Чтобы позволить большему количеству брендов охватить свою аудиторию, YouTube также размещает рекламу на телевизионной платформе. Это связано с ростом количества зрителей Shorts на телевидении, которое выросло на 100 % с января по сентябрь 2023 года.

Бренд отмечает, что «впечатление от просмотра рекламы Shorts на подключенных телевизорах такое же, как и на мобильных устройствах», и именно поэтому «зрители могут использовать пульт от телевизора, чтобы отключиться от рекламы так же, как при просмотре любого другого Shorts».

Неясно, когда они станут доступны пользователям по всему миру, но теперь, когда об этом есть официальное объявление, это произойдет достаточно скоро. Что касается связанных новостей, YouTube Music опубликовала для пользователей итоговый отчет за 2023 год. Согласно платформе, меломаны могут перейти на свою страницу итогов 2023 года в приложении YouTube Music и пролистать ее, чтобы просмотреть персонализированную статистику (лучшие исполнители, песни, настроения, жанры, альбомы, плейлисты и многое другое) за этот год.