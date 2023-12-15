Спутниковый интернет Starlink вскоре может транслироваться прямо на ваши мобильные устройства, что придаст компании значительный импульс.

Согласно отчету PCMag, Федеральная комиссия по конкуренции предоставила Starlink «экспериментальное специальное временное разрешение» на передачу спутниковой связи на немодифицированные телефоны T-Mobile. Согласно отчету, SpaceX было дано 180 дней — до 14 июня — на проведение пилотной программы. SpaceX в своей заявке заявила, что «этот экспериментальный орган необходим, поскольку Комиссия продолжает обрабатывать Приложение SpaceX, позволяющее обеспечить дополнительное покрытие из космоса («SCS») для потребителей на постоянной основе». Кроме того, пилотная программа позволит SpaceX подключать свои антенны прямой связи к сотовым испытательным устройствам, используя диапазоны 1910–1915 МГц и 1990–1995 МГц.

В настоящее время Starlink в первую очередь ориентирован на домашних и бизнес-пользователей через фиксированные спутниковые антенны. Однако внедрение широкополосной связи непосредственно на смартфоны открывает совершенно новый рынок и множество возможностей. Для подключения к сети Starlink использует более крупные пользовательские терминалы, такие как тарелки. SpaceX планирует оснастить свои спутники новыми модулями и разработать меньшие по размеру мобильные устройства, чтобы сократить разрыв со смартфонами. Эти устройства, скорее всего, будут действовать как посредники, получая спутниковый сигнал и затем передавая его на ваш телефон. T-Mobile является единственным лицензиатом PCS G Block в США, по данным Starlink. «Две стороны заключили договор аренды менеджера спектра, в соответствии с которым T-Mobile предоставила SpaceX право на использование блок PCS G, как описано в базовой заявке SpaceX, и немедленный запрос на разрешение эксперимента.

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«SpaceX будет использовать спектр PCS G Block, лицензированный T-Mobile, для этих экспериментов с согласия T-Mobile», — заявили в компании. Прошло три года с тех пор, как Starlink начал обеспечивать подключение к Интернету в отдаленных районах. «С тех пор Starlink быстро рос, обеспечивая высокоскоростной доступ в Интернет в местах по всему миру, где доступ был ненадежным, дорогим или полностью недоступным», — говорится в сообщении компании на X.