Google работает над новой функцией защиты от фишинга, но подробности пока не раскрываются.

Google, возможно, предпринимает новый шаг, чтобы защитить пользователей Android от киберпреступников и предложить более безопасную работу в Интернете. Фишинговые атаки — особенно опасная тактика, которая может заставить даже самых технически подкованных пользователей раскрыть конфиденциальную информацию. Итак, чтобы защитить своих пользователей от таких атак, технологический гигант работает над новой функцией защиты от фишинга. Эта новая функция безопасности была обнаружена скрытой в версии Android 14 QPR2 Beta 2. Благодаря этой функции Google автоматически определит, являются ли приложения подозрительными. Согласно отчету эксперта по Android Мишаала Рахмана (из отдела Android Police), последняя бета-версия Android включает скрытую страницу «сканирования мошеннических приложений» в разделе «Настройки» > «Безопасность и конфиденциальность» > «Больше безопасности и конфиденциальности».

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После включения эта функция будет проверять «активность приложения на предмет фишинга или другого мошеннического поведения». Согласно отчету, проверка безопасности будет осуществляться путем сканирования приложения на наличие определенных признаков обманного поведения.

Google утверждает, что «сканирование выполняется конфиденциально прямо на вашем устройстве», и если обнаруживается какое-либо фишинговое или другое мошенническое поведение, «некоторая информация о приложении отправляется в Google Play Protect, чтобы подтвердить угрозу и предупредить пользователей приложения».

Однако компания пока не раскрывает никаких официальных подробностей об этой функции, и в отчете не раскрывается, как именно Android будет обнаруживать мошеннические приложения. В отчете также отмечается, что в декомпилированном исходном коде Android 14 QPR2 обнаружена новая системная служба под названием «ContentProtection». Есть мнение, что Android может использовать черный список, чтобы гарантировать, что этот механизм не будет использоваться в определенных приложениях. Служба также может проверить, является ли приложение системным или запрашивает разрешение на доступ к Интернету.

В октябре Google обновил свой инструмент Play Protect, чтобы обеспечить сканирование приложений в реальном времени. Компания утверждает, что Play Protect ежедневно сканирует 125 миллиардов приложений, чтобы защитить пользователей от вредоносного и нежелательного ПО.