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Apple впервые позволила журналистам снять секретную лабораторию по тестированию чипов
70 машин непрерывно тестируют чипы для будущих продуктов Apple в собственной лаборатории.

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Известная своей секретностью, связанной с разработкой продуктов, Apple недавно позволила заглянуть в свою лабораторию по тестированию чипов, область, которая обычно скрыта от посторонних глаз. Отступив от своей секретной практики, технологический гигант предоставил доступ к специальному выпуску CNBC, что ознаменовало первый раз, когда репортерам разрешили снимать внутри этого важного рабочего пространства.

Несмотря на свою репутацию секретности, Apple представила внутреннюю работу своей лаборатории по тестированию чипов, продемонстрировав среду, резко отличающуюся от безупречной эстетики ее знаменитой штаб-квартиры. В раскрытой комнате были установлены стенды для тестирования чипов, олицетворяющие утилитарную атмосферу, отличную от гламурных лабораторий, продемонстрированных в предыдущих выступлениях.

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Как сообщается, в лаборатории установлено 70 машин, предназначенных для тестирования чипов для будущих продуктов Apple. Функциональность лаборатории преобладает над эстетикой. CNBC выделил систему цветовой кодировки помещения — стратегическую организацию, облегчающую идентификацию машин, предназначенных для тестирования конкретных типов чипов. Это открытие прояснило важнейший аспект процесса разработки продуктов Apple.

Это открытие знаменует собой важную веху, но это не первый раз, когда появляются сведения о процессе тестирования чипов Apple. Bloomberg предложил аналогичную идею в 2016 году, изобразив комнату, планировка которой похожа на недавно открытое пространство. В траектории производства чипов Apple произошел сдвиг в сторону собственного производства, когда компания взяла на себя контроль над основными компонентами. В 2020 году Apple объявила о своем намерении создать компьютерные чипы для компьютеров Mac, сигнализируя об отказе от использования Intel в производстве компьютерных чипов.

 

Приверженность Apple собственной разработке чипов распространяется на различные линейки продуктов. Серия A работает на iPhone, iPad, Apple TV и HomePods, а серия M — на MacBook и некоторых iPad. Компания также производит микрочипы для аксессуаров: серия S используется в Apple Watch, чипы H и W предназначены для AirPods, а чипы U облегчают связь в AirTags. Примечательно, что инновации Apple распространяются на чип R1, который, как ожидается, будет включен в Apple Vision Pro — гарнитуру виртуальной реальности, выпуск которой запланирован на предстоящий год.

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#apple #cnbc #лаборатория apple
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