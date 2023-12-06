Список, опубликованный во вторник, выделил 25 самых читаемых статей за 2023 год.

Википедия — важный ресурс для многих, кто ищет информацию по самым разным темам. Чтобы отметить это, в конце каждого года, как и многие другие платформы, Фонд Викимедиа — организация, стоящая за Википедией, — публикует список самых читаемых статей.

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Этот год не стал исключением: многие темы, связанные с новыми технологиями, такими как генеративный искусственный интеллект, чемпионат мира по крикету и фильмы, вошли в число участников. По данным Wikimedia, в этом году Wikipedia English получила в общей сложности 84 миллиарда просмотров.

Вот список, 25 лучших статей википедии в этом году:

ChatGPT: 49 490 406 просмотров страниц. Смертность в 2023 году: 42 666 860 просмотров страниц. Чемпионат мира по крикету 2023 года: 38 171 653 просмотра страниц Индийская Премьер-лига: 32 012 810 просмотров страниц. Оппенгеймер (фильм): 28 348 248 просмотров. Чемпионат мира по крикету: 25 961 417 просмотров страниц. Дж. Роберт Оппенгеймер: 25 672 469 просмотров страниц. Джаван (фильм): 21 791 126 просмотров страниц. Индийская премьер-лига-2023: 20 694 974 просмотра страниц Патаан (фильм): 19 932 509 просмотров страниц. «Последние из нас» (сериал): 19 791 789 просмотров. Тейлор Свифт, 19 418 385: просмотров страниц Барби (фильм): 18 051 077 просмотров страниц. Криштиану Роналду: 17 492 537 просмотров страниц Лионель Месси: 16 623 630 просмотров страниц Премьер-лига: 16 604 669 просмотров страниц. Мэттью Перри: 16 454 666 просмотров страниц США: 16 240 461 просмотр страниц. Илон Маск: 14 370 395 просмотров страниц. «Аватар: Путь воды»: 14 303 116 просмотров страниц. Индия: 13 850 178 просмотров страниц. Лиза Мария Пресли: 13 764 007 просмотров страниц Стражи Галактики Том. 3: 13 392 917 просмотров страниц Российское вторжение в Украину: 12 798 866 просмотров страниц Эндрю Тейт: 12 728 616 просмотров страниц

В Википедии отмечается, что этот список «первоначально был опубликован с использованием данных английской Википедии, собранных Фондом Викимедиа 28 ноября 2023 года. Он будет обновлен данными за весь год 3 января 2024 года. Все данные включают просмотры страниц на которые перешли непосредственно к статьям и косвенно через любые перенаправления».

Более того, выяснилось, что были удалены все статьи с «менее 20% или более 75% просмотров на мобильных устройствах», поскольку это часто связано со спамом, ботнетами и другими проблемами .