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Википедия — важный ресурс для многих, кто ищет информацию по самым разным темам. Чтобы отметить это, в конце каждого года, как и многие другие платформы, Фонд Викимедиа — организация, стоящая за Википедией, — публикует список самых читаемых статей.
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Этот год не стал исключением: многие темы, связанные с новыми технологиями, такими как генеративный искусственный интеллект, чемпионат мира по крикету и фильмы, вошли в число участников. По данным Wikimedia, в этом году Wikipedia English получила в общей сложности 84 миллиарда просмотров.
Вот список, 25 лучших статей википедии в этом году:
- ChatGPT: 49 490 406 просмотров страниц.
- Смертность в 2023 году: 42 666 860 просмотров страниц.
- Чемпионат мира по крикету 2023 года: 38 171 653 просмотра страниц
- Индийская Премьер-лига: 32 012 810 просмотров страниц.
- Оппенгеймер (фильм): 28 348 248 просмотров.
- Чемпионат мира по крикету: 25 961 417 просмотров страниц.
- Дж. Роберт Оппенгеймер: 25 672 469 просмотров страниц.
- Джаван (фильм): 21 791 126 просмотров страниц.
- Индийская премьер-лига-2023: 20 694 974 просмотра страниц
- Патаан (фильм): 19 932 509 просмотров страниц.
- «Последние из нас» (сериал): 19 791 789 просмотров.
- Тейлор Свифт, 19 418 385: просмотров страниц
- Барби (фильм): 18 051 077 просмотров страниц.
- Криштиану Роналду: 17 492 537 просмотров страниц
- Лионель Месси: 16 623 630 просмотров страниц
- Премьер-лига: 16 604 669 просмотров страниц.
- Мэттью Перри: 16 454 666 просмотров страниц
- США: 16 240 461 просмотр страниц.
- Илон Маск: 14 370 395 просмотров страниц.
- «Аватар: Путь воды»: 14 303 116 просмотров страниц.
- Индия: 13 850 178 просмотров страниц.
- Лиза Мария Пресли: 13 764 007 просмотров страниц
- Стражи Галактики Том. 3: 13 392 917 просмотров страниц
- Российское вторжение в Украину: 12 798 866 просмотров страниц
- Эндрю Тейт: 12 728 616 просмотров страниц
В Википедии отмечается, что этот список «первоначально был опубликован с использованием данных английской Википедии, собранных Фондом Викимедиа 28 ноября 2023 года. Он будет обновлен данными за весь год 3 января 2024 года. Все данные включают просмотры страниц на которые перешли непосредственно к статьям и косвенно через любые перенаправления».
Более того, выяснилось, что были удалены все статьи с «менее 20% или более 75% просмотров на мобильных устройствах», поскольку это часто связано со спамом, ботнетами и другими проблемами .