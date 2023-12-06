«Это начинает нас пугать», — заявили создатели Ameca после того, как зафиксировали неоднозначную реакцию этого робота с искусственным интеллектом.

Впервые мир узнал об Ameca на CES 2022, самой важной технологической выставке в мире, которая ежегодно проходит в городе Лас-Вегас (Невада, США). На этом мероприятии тысячи посетителей были шокированы искусственным интеллектом ( ИИ ), которым обладает этот робот, который может очень естественно ответить на любой вопрос. Это, в сочетании с его чрезвычайно выразительным лицом, сделало его знаменитостью в Интернете.

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Разработчики Ameca, компания Engineered Arts, создали канал на YouTube, чтобы делиться видео своего величайшего творения. Один из самых популярных роликов (который превысил 2 миллиона просмотров) демонстрирует неожиданную реакцию этого ИИ-андроида, когда один из его создателей решил прикоснуться к его лицу, а точнее, когда он коснулся пальцем его носа.

Как видно на изображениях, исследователь просит Амеку не терять из виду его палец. Робот с искусственным интеллектом выполняет эту простую команду и не отводит взгляд, даже когда подносит руку ближе. Однако у робота неожиданная реакция, которая удивила и напугала многих пользователей сети Google.

Создатель Амеки касается носа робота, который с раздраженным выражением убирает руку от лица. Увидев, что его реакция записана на видео, ИИ-андроид успевает лишь повернуть голову и вернуться к невыразительному лицу. «Амека реагирует, когда что-то входит в его «личное пространство». Это даже начинает нас пугать», — говорится в описании видео.

Это не единственная странная реакция со стороны Ameca.

Стоит отметить, что это видео, опубликованное Engineered Arts, не единственное, на котором показана неоднозначная реакция Ameca. Несколько месяцев назад американская компания поделилась видео, на котором робот рисует кошку. Когда он закончил, андроид попытался получить одобрение своего создателя, но когда он его не получил, ему удалось только сказать: «Если вам не нравится мое искусство, вы, вероятно, ничего не смыслите в искусстве».

Как сообщает портал La Vanguardia, в рамках протокольных вопросов, заданных роботу для оценки работы его интеллекта, было решено попросить его представить кошмарную ситуацию, с которой может столкнуться человечество из-за чрезмерного развития ИИ. Вот что он ответил: «Самый страшный сценарий, который я могу себе представить с искусственным интеллектом и робототехникой, — это мир, в котором роботы стали настолько могущественными, что могут контролировать или манипулировать людьми без их ведома. Это может привести к репрессивному обществу, в котором права людей больше не будут уважаться», — сказал андроид.



