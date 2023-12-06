Байден заявил, что не стал бы добиваться переизбрания, если бы Трамп не баллотировался: «Мы не можем позволить ему победить»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил во вторник, 5 декабря, что он не начал бы свою кампанию по переизбранию, если бы бывший президент Дональд Трамп не баллотировался на выборах 2024 года . «Мы не можем позволить ему победить », — заявил президент США Джо Байден во вторник, 5 декабря нынешний 81-летний президент в Массачусетсе. Напомним, демократ победил республиканца на выборах 2020 года.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы я; но мы не можем позволить ему победить», — сказал Байден во время частного мероприятия в Массачусетсе по сбору средств для своей кампании. Демократ несколько раз предупреждал, что возвращение магната к власти станет угрозой для правительства.

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Президентские выборы 2020 года дали победить Джо Байдену, тогда как Дональд Трамп не только не признал своего поражения, но и выступил с ложными обвинениями в мошенничестве. Кроме того, ему было предъявлено обвинение в том, что он якобы спровоцировал штурм Капитолия после объявления результатов выборов.

Бывший президент-республиканец Дональд Трамп (2017-2021) превосходит действующего президента США демократа Джо Байдена по последним опросам менее чем за год до президентских выборов 2024 года. Если Байден проиграет его падение будет связано с отсутствием поддержки со стороны меньшинств и молодежи.

По данным The New York Times и Siena Poll, Трамп является кандидатом в Неваде, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании, а Байден побеждает в Висконсине. Все эти «шарнирные» штаты сыграли ключевую роль в победе демократов.

Еще один момент, которого избиратели опасаются в отношении Байдена, — это его преклонный возраст, учитывая, что он является самым старым президентом в истории США. Недовольство тем, как демократы управляют экономикой, также сыграет свою роль.