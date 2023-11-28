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Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так

Эта тема весьма популярна в остросюжетных фильмах, но так ли легко посадить самолет на самом деле.
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Представьте себе: вы удобно устроились в своем кресле и направляетесь к месту отдыха, когда тишину нарушает голос стюардессы: "Дамы и господа, оба пилота недееспособны. Есть ли пассажиры, которые могли бы посадить этот самолет с помощью авиадиспетчерской службы?"

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Если вы думаете, что справитесь с этим, вы не одиноки. Результаты опроса показывают, что около трети взрослых американцев считают, что они могли бы безопасно посадить пассажирский самолет под руководством авиадиспетчерской службы. Среди респондентов-мужчин уровень уверенности вырос почти до 50%.

Может ли человек без предварительной подготовки просто помочь всем плавно приземлиться?

Мы все слышали истории пассажиров, которые спасли самолет, когда пилот не мог управлять им по каким-либо причинам. Например, в прошлом году Даррену Харрисону удалось посадить двухмоторный самолет во Флориде – после того, как пилот потерял сознание – под руководством авиадиспетчера, который также был летным инструктором. Однако такие инциденты, как правило, происходят с небольшими простыми самолетами. Летать на гораздо большем и тяжелом коммерческом самолете – это совсем другая история.

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Пилот тратит около 90% своего времени на мониторинг систем автопилота и на то, чтобы убедиться, что все работает так, как задумано. Остальные 10% тратятся на решение проблем, руление, взлет и посадку. Взлет и посадка, пожалуй, самые сложные задачи, выполняемые пилотами, и они всегда выполняются вручную. Лишь в очень редких случаях и на небольшом количестве моделей самолетов пилот может использовать автопилот для посадки самолета. Это исключение, а не правило.

Для взлета самолет должен набрать скорость до тех пор, пока крылья не смогут создать достаточную подъемную силу, чтобы поднять его в воздух. Пилот должен уделять пристальное внимание множеству приборов и внешним сигналам, удерживая самолет по центру взлетно-посадочной полосы, пока он не достигнет скорости взлета. Поднявшись в воздух, они должны координировать свои действия с авиадиспетчерской службой, следовать по определенному маршруту, убирать шасси и поддерживать точную скорость и направление. Посадка еще сложнее и требует точного контроля направления самолета и скорости снижения.

Для успешной посадки пилот должен поддерживать соответствующую скорость, одновременно управляя конфигурацией шасси и закрылков, соблюдая правила воздушного движения, общаясь с авиадиспетчерской службой и заполняя ряд бумажных и цифровых контрольных списков. Как только самолет приблизится к взлетно-посадочной полосе, они должны точно оценить его высоту, снизить мощность и отрегулировать скорость снижения, гарантируя, что он приземлится на правильном участке взлетно-посадочной полосы. На земле они будут использовать тормоза и реверс тяги, чтобы полностью остановить самолет до того, как закончится взлетно-посадочная полоса. Все это происходит всего за несколько минут.

И взлет, и приземление слишком быстрые, техничные и требующие концентрации внимания для неподготовленного человека. Они также требуют ряда навыков, которые приобретаются только в результате тщательного обучения, таких как понимание информации, представленной на различных датчиках, и способность определенным образом координировать свои руки и ноги.

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Путь от студента до коммерческого пилота долгий. Обычно все начинается с любительской лицензии, за которой следует частная лицензия, а затем коммерческая лицензия (которая позволяет им летать профессионально).


Еще до того, как сесть в кабину, студент должен изучить аэродинамику, воздушное право и правила полетов, метеорологию, человеческий фактор, навигацию, авиационные системы, а также летно-технические характеристики и планирование полета. Им также необходимо потратить время на изучение конкретного самолета, на котором они будут летать. Как только основы усвоены, инструктор берет их на обучение. Большая часть этого обучения проводится на небольших и легких самолетах, а ближе к концу на короткое время используется тренажер. Во время урока каждый маневр или действие демонстрируется инструктором до того, как ученик попытается его выполнить. Их попытка может быть скорректирована, исправлена или даже прекращена досрочно в критических ситуациях.

Первые десять-пятнадцать уроков посвящены взлету, посадке, базовому управлению полетом и управлению действиями в чрезвычайных ситуациях. Когда студенты будут готовы, им разрешается «идти в одиночку», то есть они совершают полный полет самостоятельно. 

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После многолетнего опыта они готовы перейти на коммерческий самолет. На этом этапе они, возможно, смогут достаточно хорошо взлетать и приземляться, но они все равно пройдут обширную подготовку, специфичную для самолета, на котором они летают, включая часы углубленной теории, десятки занятий на тренажере и сотни часов реального обучения на самолете (большинство из них — с пассажирами на борту).

Итак, если вы никогда даже не изучали основы полета, ваши шансы успешно посадить пассажирский самолет с помощью авиадиспетчерской службы близки к нулю.

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Авиационная подготовка стала демократизированной с появлением высокопроизводительных компьютеров, виртуальной реальности и игр-симуляторов полета, таких как Microsoft Flight Simulator и X-Plane. Теперь любой желающий может собрать настольный авиасимулятор за несколько тысяч долларов. В идеале такая установка должна также включать в себя основные физические органы управления, находящиеся в кабине, такие как штурвал управления, сектор дроссельной заслонки и педали. Симуляторы полета создают среду погружения, в которой профессиональные пилоты, студенты и любители авиации могут развивать свои навыки. Так что, если вы действительно думаете, что можете противостоять профессионалу, подумайте о том, чтобы попробовать свои силы в одном из них. После симулятора вы почти наверняка не сможете посадить настоящий пассажирский самолет, но, по крайней мере, вы сможете оценить огромные навыки, которыми обладают пилоты.

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microsoft flight simulator симулятор пилот самолета посадить самолет
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