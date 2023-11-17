Новая HarmonyOS Next должна стать третьей силой в индустрии сотовой связи на ряду с Android и Apple.

Компания Huawei, которая когда-то была мировым лидером на рынке Android-смартфонов, пережила трудный путь после торгового запрета в 2019 году, который разорвал ее связи с приложениями Google. Запрет, введенный правительством США, привел к резкому удалению Play Store на новых устройствах Huawei, что привело к значительному падению продаж. В ответ на этот вызов компания Huawei приложила все усилия, чтобы создать альтернативные магазины приложений и программные решения для поддержания своего бизнеса по производству смартфонов.

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В 2021 году компания Huawei представила HarmonyOS, платформу на базе Android, которая призвана обеспечить уникальный пользовательский интерфейс, сохраняя при этом совместимость с приложениями Android. Однако недавние события показывают, что Huawei готовится к более значительному отходу от Android с предстоящей HarmonyOS Next.

HarmonyOS Next, представленная в 2023 году, во время конференции разработчиков Huawei, описывается как «чистая версия» HarmonyOS без библиотек Android. Эта итерация направлена на замену существующих версий HarmonyOS, что свидетельствует о стремлении Huawei создать независимую операционную систему. Примечательно, что когда была выпущена оригинальная HarmonyOS, компания Huawei утверждала, что она не была внедрена в Android, несмотря на доказательства обратного. Однако недавние практические демонстрации в августе показали, что APK-файлы невозможно открыть, что предполагает более решительный отход от Android.

В сообщениях говорится, что HarmonyOS Next прекратит поддержку приложений для Android на всех устройствах, оснащенных новой операционной системой. Сообщается, что крупные китайские технологические компании спешат нанимать разработчиков, способных создавать собственные приложения для HarmonyOS, что подчеркивает более широкий отход отрасли от Android. Предварительная версия HarmonyOS Next для разработчиков запланирована на начало 2024 года, что обещает более глубокое изучение изменений и функций, которые принесет эта новая версия.

Одним из заметных отклонений от норм Android является эксклюзивная поддержка HarmonyOS Next файлов HAP, избегающая стандартного формата упаковки приложений Android (файлы APK). Хотя очевидно, что Huawei отказывается от приложений для Android, остается вопрос, означает ли это полный отказ от проекта Android с открытым исходным кодом (AOSP).

По мере приближения предварительной версии HarmonyOS Next для разработчиков технологическое сообщество и пользователи будут внимательно следить за тем, чтобы понять последствия решения Huawei. Этот сдвиг может иметь далеко идущие последствия для глобальной базы пользователей Huawei и более широкой мобильной экосистемы, потенциально изменяя конкурентную среду в индустрии смартфонов.