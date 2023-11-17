США и Китай пытаются наладить отношения закрепив их новыми договоренностями.

В ходе встречи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президенты Джо Байден и Си Цзиньпин готовятся к беспрецедентному шагу – совместному обязательству объявить вне закона использование искусственного интеллекта (ИИ) в автономном вооружении. Эта долгожданная встреча тет-а-тет, первая за год, не только направлена на улучшение отношений между США и Китаем, но и обещает изменить глобальный ландшафт использования ИИ в военных целях.

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На переговорах будет рассмотрен широкий спектр вопросов, от искусственного интеллекта до фентанила и задержанных американцев в Китае, при этом президент Байден подчеркивает важность прозрачного общения, особенно в военной сфере. Однако в центре внимания новаторское соглашение о прекращении использования ИИ в автономном оружии, включая дроны и контроль над ядерными боеголовками. Этот шаг отражает общую глобальную озабоченность потенциальными рисками, связанными с достижениями ИИ.

США, выступая за ответственное использование искусственного интеллекта, в начале этого года представили Политическую декларацию об ответственном военном использовании искусственного интеллекта и автономии, получив поддержку 36 стран. В рамках стратегического продвижения Китай под руководством президента Си также уделил приоритетное внимание искусственному интеллекту в развитии развивающихся отраслей, в частности, Народно-освободительной армии Китая (НОАК), изучающей автономные системы вооружения, интегрированные с искусственным интеллектом.

Тем не менее, несмотря на этот прогресс, в отношениях США и Китая сохраняются проблемы, связанные со спорами по поводу формулировок существующих конфликтов в мире. Острые темы, такие как выборы на Тайване и действия ВМС НОАК в Южно-Китайском море, продолжают отбрасывать тень. Тем не менее, были найдены точки соприкосновения по менее спорным вопросам, включая увеличение ежедневных рейсов между США и Китаем, ужесточение правил в отношении китайских лабораторий, связанных с производством фентанила, и совместные усилия по политике общественного здравоохранения.

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