Со следующего года Apple внедряет в свои устройства на iOS поддержку нового протокола Rich Communication Services.

9to5Mac сообщает, что Apple подтвердила, что будет поддерживать стандарт обмена сообщениями RCS, которого давно избегала. Это не означает, что сообщения с устройств Android больше не будут отображаться зеленым цветом в приложении Apple «Сообщения». Это означает, что текстовые сообщения с iPhone на устройства, отличные от iOS, будут поддерживать новый протокол Rich Communication Services, а это означает, что им не придется проходить через устаревшую систему SMS (и MMS). В заявлении Apple говорится: «Мы считаем, что RCS Universal Profile обеспечит лучшую совместимость по сравнению с SMS или MMS».

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Эта поддержка «будет работать вместе с iMessage, который по-прежнему будет лучшим и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для пользователей Apple». Благодаря новым функциям, таким как транскрипция голосовых заметок и регистрация, которые недоступны в RCS, iMessage по-прежнему может затмить стандартные приложения для обмена текстовыми сообщениями на Android. Это также означает, что цвета кружков разговоров могут не измениться.

Google уже давно критикует Apple за то, что она не поддерживает RCS, заявляя, что обмен текстовыми сообщениями между iPhone и другими устройствами настолько устарел, что с таким же успехом можно было бы использовать пейджер. Благодаря поддержке RCS сообщения между устройствами Android и iOS будут более безопасными (чем через SMS), а обмен мультимедиа можно будет осуществлять с более высоким качеством.

В заявлении, опубликованном в четверг, Google заявила, что рада видеть, что Apple поддерживает RCS. «Мы приветствуем участие Apple в нашей постоянной работе с GSMA по развитию RCS и обеспечению более справедливого и безопасного обмена сообщениями, и надеемся на сотрудничество с ними для реализации этого на iOS таким образом, чтобы это подходило всем», — написал Google на X.

Представитель GSMA сообщил Engadget ранее в этом году, что универсальный профиль RCS (UP) «предоставляет отрасли открытый, согласованный и глобальный сервис обмена сообщениями между сетями и устройствами. Он упрощает взаимодействие и позволяет OEM-производителям и поставщикам ОС достигать масштаба и предоставлять потребителям более богатый и последовательный обмен сообщениями независимо от устройства или сети».

Пока неясно, когда именно Apple планирует включить поддержку RCS UP, хотя в заявлении говорится «позже в следующем году».