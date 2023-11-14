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Proxvosst
Китай запускает самый быстрый в мире интернет со скоростью 1,2 терабит в секунду
Сеть может отправлять эквивалент 150 фильмов в секунду, что в три раза быстрее, чем у ближайшего конкурента в США, и на два года раньше, чем прогнозирует отрасль.

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Китай опередил глобальные сроки, запустив первый в мире интернет-сервис нового поколения – более чем в 10 раз быстрее, чем существующие основные маршруты, и на два года раньше прогнозов отрасли.

Магистральная сеть, названная так потому, что она образует основной маршрут передачи данных между городами, может передавать данные со скоростью 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду между Пекином на севере, Уханем в центральном Китае и Гуанчжоу в южной провинции Гуандун. Линия, охватывающая более 3000 км оптоволоконных кабелей, была активирована в июле и официально запущена в понедельник после прохождения всех эксплуатационных испытаний. Это достижение – результат сотрудничества Университета Цинхуа, China Mobile, Huawei Technologies и Cernet Corporation – опровергает прогнозы экспертов о том, что сверхвысокоскоростные сети со скоростью 1 терабит в секунду появятся не раньше 2025 года.

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Большинство магистральных сетей Интернета в мире работают со скоростью всего 100 гигабит в секунду. Даже США лишь недавно завершили переход на Интернет пятого поколения со скоростью 400 гигабит в секунду. Соединение Пекин-Ухань-Гуанчжоу является частью китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий (FITI), проекта, который разрабатывается уже 10 лет и является последней версией национальной китайской образовательной и исследовательской сети (Cernet). 

Руководитель проекта FITI У Цзяньпин из Китайской инженерной академии заявил, что сверхбыстрая линия была «не только успешной операцией», но и предоставила Китаю «передовые технологии для создания еще более быстрого Интернета».

Вице-президент Huawei Technologies Ван Лей заявил на той же пресс-конференции в Университете Цинхуа в понедельник, что сеть «способна передавать данные, эквивалентные 150 фильмам высокой четкости, всего за одну секунду».

Сюй Минвэй из Университета Цинхуа сравнил новую магистраль Интернета со сверхбыстрыми железнодорожными путями, которые заменили 10 обычных путей, которые раньше передавали тот же объем данных. По его словам, это значительно удешевило и облегчило управление.

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#китай #интернет
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