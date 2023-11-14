Австралийский тиктокер разоблачил аппарат с игрушками, объяснив, как именно они делают невозможным вашу победу.

Вендинговый аппарат с игрушками он же "кран-машина" или "Хватайка". Первый в мире вендинговый автомат был придуман в США в начале 20-го века. Это всем известный автомат Хватайка, да именно Хватайка - является первым вендинговым аппаратом в мире, который придумал человек.

TikToker Кэти Кларк из Мельбурна была в недоумении, когда нашла инструкцию по эксплуатации своей недавно купленной кран-машины, в которой подробно описывалось, как ею управлять. В видео, которое уже набрало более 75 000 просмотров, она показывает, как можно изменить силу сжатия когтей крана. «На этой модели есть небольшая шайба, и если она у вас установлена, она увеличит прижимную силу манипулятора, снимите ее и игрушка не доедет до корзины». В инструкции по эксплуатации объясняется, как изменить силу сжатия манипулятора, увеличивая или уменьшая вероятность выигрыша приза.

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Г-жа Кларк купила эту машину несколько месяцев назад в качестве декора для своего недавно приобретенного дома. Ремонтируя машину, она и наткнулась на инструкцию по эксплуатации. «Вы можете изменить степень успеха», — сказала она в первом видео, опубликованном на TikTok в мае. В первом видео была показана часть инструкции, объясняющая, как машина может изменить процент выигрыша. В зависимости от выбранных настроек автомат может сделать выигрыш приза практически невозможным.

Чтобы выиграть приз, может потребоваться до 50 попыток.

Прежде чем выдать приз, на автомате нужно будет сыграть определенное количество раз, которое часто стремится к бесконечности. «Когда я играю, я ставлю настройки на 100% выигрыш, но когда приходят мои племянники и моя семья — им лучше быть осторожными», — сказала она, пошутив, что меняет настройки в зависимости от того, кто играет в автомат. Стоит ли говорить что под видео оставили кучу разгневанных комментариев.

«Много лет назад мы нашли в Мельбурне автомат с большим количеством игр, пробыли там целый час, играя, и получили только одну плюшевую игрушку», — написал один человек.

«Однажды мне потребовалось 18 ходов, чтобы выиграть», — сказал другой.

«Интересно, почему им разрешено обманывать людей. Это должна быть случайная раздача призов, а не откровенное мошенничество», — прокомментировал третий человек.

«Я работал с игровыми автоматами, меньшие автоматы «выплачивали» после того, как они достигали примерно 15 игр, а более крупные — 30/40 игр, прежде чем вы получили выигрыш», — прокомментировал мужчина.

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«Мы все еще будем в нее играть», — сказала г-жа Кларк, резюмируя свое видео, в то время как многие другие пользователи поддержали ее комментариями, поделившись своими историями игры на автомате "Хватайка".