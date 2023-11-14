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Вендинговый аппарат с игрушками он же "кран-машина" или "Хватайка". Первый в мире вендинговый автомат был придуман в США в начале 20-го века. Это всем известный автомат Хватайка, да именно Хватайка - является первым вендинговым аппаратом в мире, который придумал человек.
TikToker Кэти Кларк из Мельбурна была в недоумении, когда нашла инструкцию по эксплуатации своей недавно купленной кран-машины, в которой подробно описывалось, как ею управлять. В видео, которое уже набрало более 75 000 просмотров, она показывает, как можно изменить силу сжатия когтей крана. «На этой модели есть небольшая шайба, и если она у вас установлена, она увеличит прижимную силу манипулятора, снимите ее и игрушка не доедет до корзины». В инструкции по эксплуатации объясняется, как изменить силу сжатия манипулятора, увеличивая или уменьшая вероятность выигрыша приза.
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Г-жа Кларк купила эту машину несколько месяцев назад в качестве декора для своего недавно приобретенного дома. Ремонтируя машину, она и наткнулась на инструкцию по эксплуатации. «Вы можете изменить степень успеха», — сказала она в первом видео, опубликованном на TikTok в мае. В первом видео была показана часть инструкции, объясняющая, как машина может изменить процент выигрыша. В зависимости от выбранных настроек автомат может сделать выигрыш приза практически невозможным.
Прежде чем выдать приз, на автомате нужно будет сыграть определенное количество раз, которое часто стремится к бесконечности. «Когда я играю, я ставлю настройки на 100% выигрыш, но когда приходят мои племянники и моя семья — им лучше быть осторожными», — сказала она, пошутив, что меняет настройки в зависимости от того, кто играет в автомат. Стоит ли говорить что под видео оставили кучу разгневанных комментариев.
«Много лет назад мы нашли в Мельбурне автомат с большим количеством игр, пробыли там целый час, играя, и получили только одну плюшевую игрушку», — написал один человек.
«Однажды мне потребовалось 18 ходов, чтобы выиграть», — сказал другой.
«Интересно, почему им разрешено обманывать людей. Это должна быть случайная раздача призов, а не откровенное мошенничество», — прокомментировал третий человек.
«Я работал с игровыми автоматами, меньшие автоматы «выплачивали» после того, как они достигали примерно 15 игр, а более крупные — 30/40 игр, прежде чем вы получили выигрыш», — прокомментировал мужчина.
«Мы все еще будем в нее играть», — сказала г-жа Кларк, резюмируя свое видео, в то время как многие другие пользователи поддержали ее комментариями, поделившись своими историями игры на автомате "Хватайка".