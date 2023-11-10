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В теле «человека-киборга» Анастасии Синн 52 технологичных имплантатов
48-летняя Анастасия Синн попала в Книгу рекордов Гиннеса как женщина с наибольшим количеством технологичных имплантатов в теле.

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Анастасия Синн, 48 лет, из Техачапи, Калифорния, теперь является обладательницей мирового рекорда Гиннеса как женщина с наибольшим количеством технологичных имплантатов в теле. По данным Книги Гиннесса, у неё 52 имплантата, включая самый большой магнит, когда-либо имплантированный в человека.

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Она также может похвастаться магнитным имплантатом в ухе, который может воспроизводить звук. Она может слышать внутри своей головы с помощью медного провода или Bluetooth-приемника и обладает множеством других особых способностей. Например, она может открывать замки или включать компьютеры, поскольку около половины ее имплантатов — это микрочипы.

Синн, родом из Торонто, изначально понравилась идея возможности программировать имплантированные чипы с помощью своего телефона, и теперь она пытается привить это увлечение своей дочери.

«Моя дочь изначально спросила, может ли она получить имплантат микрочипа, чтобы разблокировать свой компьютер, как девушка-геймер, которую она увидела в Интернете, и я ответила: «Нет, лучше позволь мне сделать это сначала, чтобы я могла убедиться, что это безопасно». 

Имплантаты Синн в левой руке дают ей своего рода шестое чувство: «Я могу сказать вам, если ваша микроволновая печь излучает слишком много радиации. Моя рука от этого вибрирует», — объяснила она. Она также может определить, получает ли блок питания достаточную мощность, и почувствовать провода под напряжением за стеной. Ее имплантаты могут даже звонить по телефону: «Тот, что на моем левом запястье, звонит на телефон моей дочери, а тот, что на правом запястье, звонит на телефон моего мужа», – отметила она. 

Синн почтила память своего покойного мужа микрочипом на сердце. «Чип на моем сердце при сканировании сыграет музыку с нашу свадьбы», — сказала Синн в интервью Книге рекордов Гиннесса.

В четверг Синн рассказала The Post, что ей сделают имплантат из праха ее мужа в оболочке из силикона, без магнитов.

Все модификации тела Синн были выполнены подпольным хирургом и медсестрой — либо с помощью иглы для подкожных инъекций, либо скальпеля. «Я вложила немало таких вещей в себя, и моя подруга помогла мне с теми, которые я не смогла сделать сама», — сказала она. Она предупредила, что установка имплантатов в тело сопряжена с риском. «Если я обнаружу, что у меня какое-то заболевание, требующее регулярных МРТ, мне обязательно выдернут все имплантаты», — сказала она. А некоторые имплантаты изготавливаются с экспериментальными покрытиями, что потенциально подвергает Синн воздействию токсинов.

Она сказала, что в какой-то момент ей удалили зубы, чтобы получить протезы киборга, которые она могла бы вставлять и вынимать по своему усмотрению, но ее дантист не мог понять, чего она хочет. «Я оставалась без зубов в течение шести месяцев, что привело к изменению формы нижней части лица и последующему множеству проблем», — сказала Синн. «В итоге я отказалась от желания делать эти протезы». Она рассказала The Post, что смогла получить зубы, которые хотела с эстетической точки зрения, но без дополнительных технических средств. 

Она также безуспешно пыталась встроить компьютер внутри своей ноги, но ей потребовалась литиевая батарея, которая смертельна и не должна быть имплантирована в тело. «Однажды у меня в ноге был компьютер, в который люди могли войти и пообщаться через открытый интерфейс чата. Однако, он перегрелся и сломался, и мне пришлось его снять», — сказала она. 

Синн уделяет пристальное внимание своим имплантатам, чтобы убедиться, что они не сломаются, потому что в противном случае их необходимо удалить или заменить. «На днях я разбила большой палец в дверном проеме и волновалась, что разбила один из стеклянных имплантатов, но он выжил», — вспоминает она.

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Синн узнала о своем мировом рекорде на съемках итальянского телешоу «Lo Show dei Record», входящего в Книгу рекордов Гиннеса. Она пошутила, что, возможно, ей удастся изобрести новый рекорд — по количеству операций по удалению за один день.

#импланты #имплантаты #книга рекордов гиннеса #человек-киборг
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