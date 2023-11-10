Google заявляет, что неактивные учетные записи могут быть использованы не по назначению, поэтому люди либо продолжат ими пользоваться, либо они будут удалены.

Учетные записи Google, которые какое-то время не использовались, будут удалены в декабре этого года, и наверняка многие хотели бы, чтобы этого не произошло. Google заявляет, что любая учетная запись, которая была неактивна в течение двух лет, будет подвергнута удалению. Google уже информировал людей об этом решении и давал им достаточно времени для активации этих учетных записей, чтобы их не удалили. Тем ни менее любую неактивную учетную запись можно восстановить, войдя в любой из продуктов Google с этой учетной записью и убедившись, что они сохранят адрес электронной почты на ближайшее будущее. Но если вам не удастся сохранить активную учетную запись, она будет удалена и, что более важно, потом вы не сможете использовать тот же идентификатор Gmail для создания новой учетной записи Google.

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Google упомянул, что лучший способ сохранить учетную запись активной — это входить в нее раз в два года, чтобы избежать полной потери контроля. Но это не единственный способ, по мнению компании. Вы можете выполнить любое из следующих действий, чтобы сохранить работоспособность учетной записи.

– Прочитайте или отправьте электронное письмо из своей учетной записи Google.

– Используйте Google Диск для загрузки или скачивания контента.

– Просмотр видео на YouTube с того же аккаунта

– Поделитесь фотографией через Google Photo.

– Загрузите приложение из Play Store с помощью зарегистрированной учетной записи Google.

Так почему же Google предпринимает такие радикальные меры? Компания объясняет необходимость сохранения конфиденциальности пользователей, а также предотвращения любого возможного несанкционированного доступа к учетным записям, которые долгое время оставались неактивными. Предупреждения были отправлены по электронной почте еще в июле этого года, и поскольку до декабря осталось всего несколько недель, важно, чтобы вы следовали инструкциям Google и поддерживали свои учетные записи активными.