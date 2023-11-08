Опубликован рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире. Ни Xiaomi, ни Samsung не входят в топ-10 позиций.

DXOMARK только что опубликовал новый рейтинг (октябрь 2023 г.), в котором указаны телефоны (Android и iPhone) с лучшими камерами в мире. Многие могли бы подумать, что в топ-10 попадут такие популярные бренды, как Xiaomi , Samsung и Motorola, поскольку они выпустили несколько смартфонов, которые делают хорошие фотографии; Однако реальность оказалась совершенно иной.

На своем веб-сайте специалисты DXOMARK подтвердили, что Huawei P60 Pro, самый мощный телефон, разработанный китайским брендом, является сотовым телефоном с лучшими на сегодняшний день камерами. Этот мобильный телефон набрал 156 баллов в рейтинге и превзошел iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro, новые устройства от Apple, занявшие второе и третье места соответственно, со 154 единицами каждое.

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За пределами подиума, в топ-10 позиций, у нас представлены устройства таких известных брендов, как Google, Oppo и Honor. Любопытно, что на позиции 18 находится мобильный телефон Xiaomi (Xiaomi Mi 11 Ultra со 141 баллом), а на позиции 20 — Samsung с Galaxy S23 Ultra, получивший 140 баллов в тестах DXOMARK.





Каковы характеристики Huawei P60 Pro?

Huawei P60 — это телефон премиум-класса с 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1220 x 2700 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти и мощным процессором. Аккумулятор емкостью 4815 мАч с быстрой зарядкой 88 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

Что касается фотографий, этот смартфон выделяется наличием тройной задней камеры, состоящей из основного объектива на 48 МП с автофокусировкой и переменной диафрагмой от f/1,4 до f/4,0; телеобъектив на 48 МП с диафрагмой f/2,1 и 3,5-кратным оптическим зумом; и сверхширокоугольная камера на 13 МП с диафрагмой f/2.2. Селфи-камера, в свою очередь, имеет разрешение 13 МП, f/2,4.

10 телефонов с лучшей камерой по версии DXOMARK

1.- Huawei P60 Pro (156 баллов)

2.- iPhone 15 Pro Max (154 балла)

3.- iPhone 15 Pro (154 балла)

4.- Google Pixel 8 Pro (153 балла)

5.- Oppo Find X6 Pro (153 балла)

6.- Honor Magic 5 Pro (152 балла)

7.- Oppo Find X6 (150 баллов)

8.- Huawei Mate 50 Pro (149 баллов)

9.- Google Pixel 8 (148 баллов)

10.- Google Pixel 7 Pro (147 баллов)

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