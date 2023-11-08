Робот напоминающий шагоход AT-AT из Звездных войн показали на выставке Japan Mobility Show.



На выставке Japan Mobility Show в этом году технологические компании представили впечатляющий набор инновационных гаджетов и транспортных средств, что сигнализирует о значительном отходе от прежнего названия мероприятия — Японского автосалона. Мероприятие продемонстрировало потенциальное будущее личной мобильности с использованием широкого спектра передовых технологий.

Среди выставленных замечательных новинок особенно выделялся SR-02, большой четвероногий шагающий робот, разработанный японским производителем Sansei Technologies. Напоминая гибрид культового шагохода AT-AT из «Звездных войн: Возвращение джедая» и носорога, SR-02 привлек к себе значительное внимание.

Этот прототип длиной около 3,3 метра и шириной чуть более 1,5 метра может перевозить до четырех пассажиров. Изначально Sansei Technologies планировала, что робот будет использоваться в качестве аттракциона в парке развлечений, предлагая гостям захватывающие впечатления благодаря своим уникальным движениям при ходьбе.





Пассажиры могут управлять SR-02 как дистанционно, так и напрямую, обеспечивая захватывающий уровень взаимодействия. Однако остается неясным, когда и станет ли SR-02 доступным в качестве аттракциона в парке развлечений.



На Japan Mobility Show также были представлены другие заметные инновации, такие как крошечные электрические экскаваторы, очаровательные роботы-доставщики, оснащенные огромными светодиодными глазами, и внедорожники, предназначенные для исследования внеземных цивилизаций.



Расширение фокуса конвенции с традиционных транспортных средств на более широкое исследование личной мобильности отражает продолжающееся развитие транспортной отрасли. Поскольку технологии продолжают развиваться, будущее личного транспорта обещает быть все более разнообразным и захватывающим, а такие инновации, как SR-02 и его аналоги, раздвигают границы возможного.

Эти разработки позволяют заглянуть в мир, где нетрадиционные и увлекательные виды транспорта могут стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, предоставляя захватывающие впечатления и улучшая возможности мобильности для людей во всем мире.