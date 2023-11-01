Новый флагманский сотовый телефон китайского бренда протестировал китайский ютубер. Результат удивил тысячи пользователей сетей.

На сегодняшний день существует несколько современных смартфонов, которые, по утверждениям их производителей, обладают высокими стандартами физической устойчивости к ударам. Чтобы проверить подобные утверждения, некоторые создатели контента снимают видеоролики, показывающие, как мобильные телефоны попадают в экстремальные ситуации.

Китайский блогер Shishir из своего аккаунта «X» (ранее Twitter) поделился видео, в котором он тестирует стойкость экрана новой модели Xiaomi 14 Pro. Он, по методу «испытания на молоток», использует смартфон как инструмент, чтобы забить гвоздь в кусок дерева. Впоследствии он продемонстрировал, что после нескольких минут повторяющихся ударов экран смартфона остался целым и не обнаружил никаких царапин или вмятин. Кроме того, графика работала совершенно плавно, и тактильное распознавание не вызывало никаких проблем.

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После этого в социальных сетях начались бурные обсуждения, и многие скептически отнеслись к такому тестированию. После этого ютубер добавил к своему посту несколько видео одной и той же сцены с разных ракурсов.

Без сомнения, новый телефон от азиатского гиганта станет хорошей возможностью для подобных тестировщиков развернуться в полную силу, используя свою фантазию по максимуму, как это было сделано с Samsung S23 Ultra и Apple iPhone 15 Pro Max. В любом случае нам придется подождать еще несколько недель, чтобы узнать, станет ли Xiaomi 14 Pro следующим героем классических тестов на ударопрочность.

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Посмотреть видео забивания гвоздей новым Xiaomi 14 Pro можно тут.