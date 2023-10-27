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Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
LTA Research основанная Сергеем Брином готовится к первым летным испытаниям дирижабля Pathfinder 1.

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Соучредитель Google Сергей Брин незаметно основал LTA Research в 2015 году, и его массивный прототип жесткого дирижабля Pathfinder 1 готовится к своим первым полетам на открытом воздухе с целью ускорить реагирование на стихийные бедствия и начать грузовые полеты в места с нулевой инфраструктурой.

При длине 124 метра и диаметре 20 метров он значительно длиннее Airlander 10, хотя и меньше половины его ширины. Возможно, его нельзя назвать самым большим летающим судном в мире, но он все равно огромен: почти вдвое длиннее Airbus A380.

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Хотя концепция жестких дирижаблей и базовая конструкция планера являются возвратом к доГинденбургским временам начала 1900-х годов, Pathfinder 1 использует раму, состоящую из 96 сварных титановых ступиц, соединенных примерно 289 трубками из армированного углеродного волокна. Эти достижения в области материалов делают его достаточно легким, чтобы летать с использованием гелия, а не водорода в качестве подъемного газа.

Его внешняя оболочка изготовлена из ламинированного негорючего материала Tedlar, а поднимается он с помощью 13 нейлоновых мешков рипстоп, наполненных гелием и покрытых уретаном. По бокам и сзади расположены двенадцать маленьких электрических пропеллеров, каждый из которых способен вращаться на 360 градусов для управления вектором тяги. Все это управляется с помощью простого джойстика и электродистанционной системы управления полетом.

 Несмотря на то, что силовая установка электрическая, а на борту имеется довольно солидный аккумуляторный блок, прототип также оснащен парой дизельных генераторов мощностью 150 кВт, хотя в конечном итоге планируется заменить их водородными топливными элементами. Максимальная скорость оценивается в довольно скромные 120 км/ч, а кабина гондолы, спроектированная Zeppelin, может перевозить до 14 человек. LTA оценивает грузоподъемность в пределах 2 000–5 000 кг.

В настоящее время Pathfinder 1 размещается в огромном ангаре в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Ранее в этом году Pathfinder 1 уже летал в помещении. Согласно IEEE Spectrum, компания теперь получила специальный сертификат летной годности, необходимый для полетов на открытом воздухе — на высоте менее 460 м и в пределах воздушного пространства Моффетт-Филд и соседнего аэропорта Пало-Альто.   Однако Pathfinder 1 — это всего лишь доказательство концепции, пишет Марк Харрис из IEEE, а гораздо более крупный, 180-метровый ориентированный на производство Pathfinder 3 уже находится в стадии разработки. Действительно, компания приобрела огромный аэродок в Акроне, штат Огайо, ангар, достаточно большой, чтобы вместить дирижабль длиной 300 м — даже больше, чем гигантский «Гинденбург» размером 245 х 41 м.  

LTA заявляет, что ее главным направлением деятельности является гуманитарная помощь; дирижабли могут доставлять сыпучие грузы и вывозить людей из зон стихийных бедствий, когда дороги и взлетно-посадочные полосы разрушены и другие большие самолеты не имеют возможности садиться и взлетать. Вторичные возможности включают медленные грузовые перевозки, хотя дирижабли будут сильно зависимы от погодных условий.

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#google #сергей брин #дирижабль #pathfinder 1
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