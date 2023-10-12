Главы крупнейших IT корпораций высказали осуждение военных действий в Израиле.

Через несколько дней после вторжения в Израиль враждебной палестинской группировки, контролирующей сектор Газа, генеральный директор Meta* Марк Цукерберг прокомментировал событие. Он выразил обеспокоенность по поводу безопасности и благополучия граждан, проживающих в пострадавших от конфликта регионах Израиля и Палестины. «Нет оправдания совершению ужасных актов насилия против невиновных», — заявил Марк Цукерберг. Он также выразил глубокую обеспокоенность по поводу страданий, вызванных этими нападениями, и подтвердил свою главную озабоченность безопасностью и благополучием сотрудников Facebook* и их семей в Израиле и прилегающем регионе.

«У меня есть семья в Израиле», — говорит глава Instagram* Адам Моссери. Глава Instagram* также выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися разрушительными событиями в Израиле и секторе Газа. Он назвал последние сообщения об актах агрессии и массовых убийствах леденящими душу и признал душераздирающие последствия для невинных людей. Наличие семьи в Израиле сделало насилие еще более мучительным для него и его близких. Адам Моссери выразил свое искреннее сочувствие тем, кто непосредственно пострадал от этой ситуации, а также всем, у кого есть друзья или члены семьи, переживающие эти тяжелые обстоятельства. «То, что происходит сейчас в Израиле и Газе, разрушительно. Последние сообщения о массовых убийствах просто леденят кровь. Гибнут невинные люди. У меня есть семья в Израиле, что сделало насилие для нас еще более мучительным. Мое сердце соболезнует людям в этом регионе и всем вам, чьи друзья и близкие пострадали», — написал Адам Моссери, глава Instagram*.

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Генеральный директор Google Сундар Пичаи проинформировал сотрудников о мерах безопасности, действующих в офисах компании в Израиле. «Я уверен, что вы уже видели новости об ужасных нападениях на мирных жителей в Израиле и об эскалации конфликта, который сейчас происходит», — сказал Пичаи. Google связывается с более чем 2000 сотрудниками в Израиле, обеспечивая их безопасность и предлагая экспертные консультации. Компания также работает над предоставлением достоверной информации во время кризисов и борется с вредоносным онлайн-контентом.

Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, также выразил свою обеспокоенность. «Убит горем ужасающими атаками на Израиль и эскалацией конфликта», - сказал он. Наделла также добавил, что компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасности сотрудников и их семей, проживающих в Израиле.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»