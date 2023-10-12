Второй по величине приз в истории лотереи Powerball составил 1,76 миллиарда долларов США.

Билет, выигравший джекпот Powerball, стоимостью 1,76 миллиарда долларов, второй по величине приз в игре, был продан в среду вечером в Калифорнии. Выигрышными номерами стали 22, 24, 40, 52, 64 и красный Powerball 10. Билет, изменивший жизнь, был продан в магазине Midway Market & Liquors во Фрейзер-Парке, штат Калифорния, в 75 милях к северу от Лос-Анджелеса.

В этом году главный приз Powerball разыгрывается уже в пятый раз. Новый победитель джекпота может либо получить джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов США за 30 дополнительных выплат в течение 29 лет, либо сразу претендовать на денежный приз в размере 774,1 миллиона долларов США. Аризона и Пенсильвания имели по одному билету на все пять белых шаров и дополнительный бонус от 2x Power Play на приз в 2 миллиона долларов. Семь человек — Калифорния (2), Флорида (2), Нью-Йорк, Оклахома и Вирджиния — выиграли 1 миллион долларов, правильно угадав каждый из белых шаров. Вероятность того, что владелец билета угадает все пять чисел плюс красный Powerball, составляет астрономический 1 из 292 201 338.

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По итогам розыгрыша в среду Калифорния определила победителя четырех крупнейших розыгрышей Powerball в истории игры. Последний выигрышный билет Powerball был продан 19 июля за главный приз в размере 1,08 миллиарда долларов неизвестному лицу в Калифорнии.

Выигрышный билет Powerball был продан в последнем розыгрыше.

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Самый крупный джекпот Powerball за всю историю существования игры выиграл Эдвин Кастро, и до сего дня он остается крупным победителем. После выигрыша Кастро приобрел три роскошных дома в Калифорнии, выбрав единовременную выплату в размере 997,6 миллиона долларов из джекпота в 2 миллиарда долларов. Он потратил 25,5 миллиона долларов на особняк на Голливудских холмах с пятью спальнями и семью ванными комнатами и 4 миллиона долларов на особняк в своем родном городе Альтадена. Кастро, также купил старинный Porsche за 250 000 долларов, а в начале этого месяца пополнил свой портфель недвижимости, купив особняк в Бель-Эйре за 47 миллионов долларов.