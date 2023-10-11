Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Стокгольм запретит въезд в центр города дизельных и бензиновых автомобилей с 2025 года
Крупный европейский город вскоре запретит бензиновые и дизельные автомобили на своих улицах.

реклама

Стокгольм — родина климатической активистки Греты Тунберг, где она организовала всемирно известную демонстрацию «Школьная забастовка за климат».

По словам вице-мэра города по транспорту, Стокгольм планирует запретить въезд бензиновых и дизельных автомобилей в некоторые районы города, начиная с 2025 года, чтобы снизить транспортный шум и улучшить качество воздуха. План создает экологическую зону в центре Стокгольма, охватывающую 20 кварталов, включающих элитные торговые улицы и одни из самых дорогих офисных помещений Швеции. Партия зеленых, входящая в левую и экологически ориентированную правящую коалицию городского совета Стокгольма, стремится ускорить переход от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.

реклама

«Сегодня из-за воздуха в Стокгольме у младенцев возникают заболевания легких, а у пожилых людей преждевременная смерть. Это совершенно неприемлемая ситуация», — заявил вице-мэр по транспорту Партии зеленых Ларс Стромгрен. Экологическая зона третьего класса допускает использование полностью электрических автомобилей. Исключения касаются более крупных фургонов, в которых могут использоваться подключаемые гибридные автомобили.  Некоторые транспортные средства, такие как машины скорой помощи, полицейские машины и автомобили, используемые людьми с ограниченными возможностями, освобождены от регулирования. Партия зеленых планирует расширить экологическую зону за пределы ее первоначального введения.

Транспортные компании заявили, что этот план является чрезмерным, и рекомендовали вместо этого инвестировать в точки зарядки электротранспорта, чтобы стимулировать добровольные изменения. «С 2010 года мы сократили выбросы на 34 процента. Но Партия зеленых и ее коллеги в Стокгольме сейчас слишком торопятся», — заявили в Шведской конфедерации транспортных предприятий. Однако, согласно отчетам Bloomberg, потребители в Швеции избегают электромобилей из-за продолжающегося кризиса стоимости жизни. Ранее в этом году Mobility Швеция понизила прогноз количества новых регистраций электромобилей в 2023 году до 35 процентов с 40 процентов от общего числа регистраций.

Стокгольм станет первым городом в Швеции, где будет создана экологическая зона третьего класса. Города по всему миру предпринимают шаги по сокращению выбросов транспортных средств и содействию электрическому транспорту. В декабре Брюссель запретил второстепенное и "неместное" автомобильное движение на 10 центральных улицах города. Лондон также ввел одну из самых амбициозных политик по выбросам транспортных средств, расширив в августе зону сверхнизких выбросов. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно отложил зелёную программу правительства на пять лет, перенеся план по запрету продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей на 2035 год.

 

Муниципальное агентство по охране окружающей среды рекомендовало ввести зону с нулевым уровнем выбросов в центре города. Цель состоит в том, чтобы сначала исключить тяжелый транспорт и грузовики в 2025 году, а затем легковые автомобили в 2027 году.

Стокгольм — родина всемирно известной климатической активистки Греты Тунберг, которой сейчас 20 лет. В шведском парламенте в городе в 2018 году прошла первая демонстрация школьной забастовки за климат, которую возглавила Тунберг. Забастовки стали ежегодной глобальной демонстрацией климатической активности, привлекающей десятки тысяч людей на митинги по всему миру.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 

#экология #швеция #электротранспорт #грета тунберг #стокгольм
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Северная верфь отправила на ходовые испытания траулер-косатку
Reuters: Швеция может передать Украине свои истребители только при условии вступления в НАТО
Швеция дала задачу армии оценить возможность поставки истребителей Украине до 6 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
4
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
13
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
3
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
4
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
+
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Китай обогатился новым минералом, ключевым для ядерной и автомобильной промышленности
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
1
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Новый самолет-шпион от Lockheed Martin завершил свой первый испытательный полет
+
В ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем: Мы достигли всех своих целей
+
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
Авдеевка находится под угрозой окружения ВС РФ
2
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях флаг Палестины
+
Motorola выпустила Edge 2023, который является конкурентом Pixel 8
1
Чарльз Хоскинсон обвинил Ethereum в плагиате
+
В России разработали БПЛА самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для РЭБ
4
В России испытали первое судно на водородном топливе
1

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
17
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Таблетка для "идеального солдата" США
8
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
3
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
17:29
""Практически каждый украинец после войны будет нуждаться в психологической помощи. Такое заявление сделал Министр здравоохранения Ляшко: «По данным последних опросов, почти 90% украинцев сейчас имею...
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
Deneb inside
17:28
Жаль, что страдают обычные мирные люди, все-таки израиль херачит без разбора по всем подряд
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
32Влад32
17:27
Я бы сказал - раньше надо было думать. Но скажу так: еще не поздно.
В сети появилась антиреклама украинской мобилизации
Юрий Филатов
17:24
Там была одна ракета с осколочной БЧ. Они уже не первый раз светятся. Страшная штука. Осколками два футбольных поля покрывает
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Алексей Каверин
17:12
Есть нюанс. За 50 лет много чего изменилось.
Израиль может начать войну на пять фронтов
Dakar Техно - Грааль
17:11
вот на что я перейду с oneplus 8pro
Характеристики камеры OnePlus 12 показывают, что компания значительно улучшила оптику
Тилька Шмидт
17:08
Выдержит, проблема в том, что кто(конгресс) дает резолюцию на выделение денег, категорически поставили ультиматум деду и его дружкам в администрации, ни какой помощи Украине)))))
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Тилька Шмидт
17:05
Украинцам ни хера не светит, в США очень сильная еврейская диаспора, у них до хрена власти, связей в высших эшелонах власти, они продавят свое, в отличие от украинцев.
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Михаил Авраменко
17:04
Очередная глава истории падения "успешных" крипточмайнеров 😗
Крупнейший производитель оборудования для майнинга не может выплачивать зарплаты сотрудникам
Vergo
17:03
На заре этого государства его уже активно ненавидели соседи, и хотели сожрать. Двинули превосходящие силы. Но у него были весьма обстреляные кадры, они смогли соседям дать убедительный ответ. Сейчас с...
Израиль может начать войну на пять фронтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем