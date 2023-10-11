Крупный европейский город вскоре запретит бензиновые и дизельные автомобили на своих улицах.

Стокгольм — родина климатической активистки Греты Тунберг, где она организовала всемирно известную демонстрацию «Школьная забастовка за климат».

По словам вице-мэра города по транспорту, Стокгольм планирует запретить въезд бензиновых и дизельных автомобилей в некоторые районы города, начиная с 2025 года, чтобы снизить транспортный шум и улучшить качество воздуха. План создает экологическую зону в центре Стокгольма, охватывающую 20 кварталов, включающих элитные торговые улицы и одни из самых дорогих офисных помещений Швеции. Партия зеленых, входящая в левую и экологически ориентированную правящую коалицию городского совета Стокгольма, стремится ускорить переход от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.

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«Сегодня из-за воздуха в Стокгольме у младенцев возникают заболевания легких, а у пожилых людей преждевременная смерть. Это совершенно неприемлемая ситуация», — заявил вице-мэр по транспорту Партии зеленых Ларс Стромгрен. Экологическая зона третьего класса допускает использование полностью электрических автомобилей. Исключения касаются более крупных фургонов, в которых могут использоваться подключаемые гибридные автомобили. Некоторые транспортные средства, такие как машины скорой помощи, полицейские машины и автомобили, используемые людьми с ограниченными возможностями, освобождены от регулирования. Партия зеленых планирует расширить экологическую зону за пределы ее первоначального введения.

Транспортные компании заявили, что этот план является чрезмерным, и рекомендовали вместо этого инвестировать в точки зарядки электротранспорта, чтобы стимулировать добровольные изменения. «С 2010 года мы сократили выбросы на 34 процента. Но Партия зеленых и ее коллеги в Стокгольме сейчас слишком торопятся», — заявили в Шведской конфедерации транспортных предприятий. Однако, согласно отчетам Bloomberg, потребители в Швеции избегают электромобилей из-за продолжающегося кризиса стоимости жизни. Ранее в этом году Mobility Швеция понизила прогноз количества новых регистраций электромобилей в 2023 году до 35 процентов с 40 процентов от общего числа регистраций.

Стокгольм станет первым городом в Швеции, где будет создана экологическая зона третьего класса. Города по всему миру предпринимают шаги по сокращению выбросов транспортных средств и содействию электрическому транспорту. В декабре Брюссель запретил второстепенное и "неместное" автомобильное движение на 10 центральных улицах города. Лондон также ввел одну из самых амбициозных политик по выбросам транспортных средств, расширив в августе зону сверхнизких выбросов. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно отложил зелёную программу правительства на пять лет, перенеся план по запрету продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей на 2035 год.

Муниципальное агентство по охране окружающей среды рекомендовало ввести зону с нулевым уровнем выбросов в центре города. Цель состоит в том, чтобы сначала исключить тяжелый транспорт и грузовики в 2025 году, а затем легковые автомобили в 2027 году.

Стокгольм — родина всемирно известной климатической активистки Греты Тунберг, которой сейчас 20 лет. В шведском парламенте в городе в 2018 году прошла первая демонстрация школьной забастовки за климат, которую возглавила Тунберг. Забастовки стали ежегодной глобальной демонстрацией климатической активности, привлекающей десятки тысяч людей на митинги по всему миру.