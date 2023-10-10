Эти цифры сделали ее второй по популярности премьерой 2023 года на Disney+.

Продолжительность 1-й серии 2-го сезона «Локи» составляет 45 минут, поэтому общее количество просмотренных часов составляет 8,17 миллиона часов.

Второй сезон «Локи» отмечает хорошие первые выходные. По данным Disney, премьера собрала впечатляющие 10,9 миллионов зрителей по всему миру за первые три дня, начиная с премьеры 5 октября. С такими цифрами она стала второй по популярности премьерой 2023 года после третьего сезона «Мандалорца», который вышел в марте. Просмотр рассчитывается как количество просмотренных часов, разделенное на общую продолжительность фильма или шоу. Это тот же формат, который Netflix принял в июне. Учитывая, что продолжительность первой серии 2-го сезона «Локи» составляет 45 минут, общее количество просмотренных часов составляет 490,5 миллиона минут / 8,17 миллиона часов.

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Это отличные цифры для Disney+ , чья линейка фильмов для маленьких экранов «Кинематографическая вселенная Marvel» с трудом завоевала массовую популярность. Например, их новейшая премьера «Тайного вторжения» под руководством Сэмюэля Л. Джексона за первые пять дней собрала в США всего 994 000 зрителей. Хотя Disney не опубликовала региональную разбивку по зрительской аудитории второго сезона «Локи», его популярность очевидна как день, чтобы опубликовать цифры всего за три дня. Disney только недавно начал сообщать о количестве зрителей, и даже тогда все они были основаны на пятидневном интервале времени.

Та же пятидневная система подсчета применяется и к фильмам Disney+: ремейк «Русалочки» собрал 16 миллионов просмотров, а «Элементал» — 26,4 миллиона просмотров. Неудивительно, что второй сезон «Локи» преуспевает, учитывая, что первый сезон был самым успешным шоу Marvel, что подтвердил президент MCU Кевин Файги в 2022 году. В новой главе Том Хиддлстон повторяет свою роль главного Бога озорства и начинает свои приключения с альтернативной версией агента TVA М. Мобиуса ( Оуэн Уилсон), который его не узнает. Планы Локи воссоединиться со своей первоначальной командой наталкиваются на препятствие, когда его тело начинает искажаться и отправляет его в прошлое и будущее. Лауреат премии «Оскар» Ке Хуй Цюань ( «Все везде и сразу ») — новое пополнение в актерском составе, играющее архивариуса TVA OB.

В конце прошлого месяца Disney+ подтвердила в электронном письме своим канадским подписчикам, что начнет ограничивать обмен паролями, начиная с 1 ноября, намного раньше, чем первоначальные планы генерального директора Боба Айгера. Условия были довольно неясными, но предполагалось, что пользователям вскоре будет запрещено делиться учетными записями с теми, кто не входит в их «домашнюю семью» — что относится к устройствам, связанным с основным личным адресом. Компания будет постоянно следить за активностью пользователей и, если обнаружит, что пользователь нарушает правила, ограничит доступ к потоковой передаче или полностью закроет учетную запись. Netflix был первым, кто начал бороться с разглашением паролей, и в результате в июле у него появилось 6 миллионов новых подписчиков .

Новые серии второго сезона «Локи» выходят каждую пятницу на Disney+ Hotstar .