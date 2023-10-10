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Когда их никто не видит, животные могут быть очень забавными. Вот фотографии финалистов конкурса, который награждает лучшие комедийные моменты в дикой природе.
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Ежегодно Comedy Wildlife Photography 2023 представляет веселые изображения диких животных, запечатленные на фотографиях. Недавно на официальном сайте конкурса были объявлены изображения-финалисты, которые будут бороться за приз. Обезьяны, птицы, медведи, кенгуру и другие существа в необычные моменты.
Ниже приведены некоторые фотографии финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography 2023. Какая из них будет выбрана самой смешной в году? Результаты будут объявлены 23 ноября.
Обезьяны относятся к числу животных, наиболее близких к человеку, возможно, чувство отождествления с ними делает их такими забавными.
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