Некоторые фотографии финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography 2023.

Когда их никто не видит, животные могут быть очень забавными. Вот фотографии финалистов конкурса, который награждает лучшие комедийные моменты в дикой природе.

«Спор», фотография, на которой изображены две птицы, которые, кажется, спорят. Фото: Яцек Станкевич / Comedy Wildlife 2023

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Ежегодно Comedy Wildlife Photography 2023 представляет веселые изображения диких животных, запечатленные на фотографиях. Недавно на официальном сайте конкурса были объявлены изображения-финалисты, которые будут бороться за приз. Обезьяны, птицы, медведи, кенгуру и другие существа в необычные моменты.

Ниже приведены некоторые фотографии финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography 2023. Какая из них будет выбрана самой смешной в году? Результаты будут объявлены 23 ноября.

Малыш кенгуру играет на невидимой гитаре. Фото: Джейсон Мур / Comedy Wildlife 2023

Обезьяны относятся к числу животных, наиболее близких к человеку, возможно, чувство отождествления с ними делает их такими забавными.

«Нахальный павиан». Фото: Бенард Омвака/Comedy Wildlife 2023

«Денди тропического леса». Фото: Дельфин Казимир / Comedy Wildlife 2023

— Просто поцелуй. Фото: Брижит Алькалай Маркон / Comedy Wildlife 2023

Голуби и совы — одни из птиц на самых комичных фотографиях природы. Эти пернатые создания не перестают удивлять.

— Вчера этого здесь не было. Фото: Венди Кэвени / Comedy Wildlife 2023

— Иди в свою комнату, братишка. Фото: Марк Шокен / Wildlife Comedy 2023

«Сфотографируй меня, сфотографируй меня». Фото: Дикла Габриэли / Comedy Wildlife 2023

Лиса с чем-то вроде сигареты. Фото: Дакота Ваккаро/Comedy Wildlife 2023

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