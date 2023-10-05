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Норвежская семья нашла 1200-летнее сокровище викингов, разыскивая потерянную серьгу во дворе
Находка включает в себя две броши возрастом около 1200 лет, сделанные из бронзы и когда-то покрытые золотом.

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Захороненные реликвии викингов были найдены на норвежском острове Йомфруланд семьей Аасвик, которая с помощью металлоискателя обыскивала двор своего дома в поисках потерянной серьги.

Семья из Норвегии обнаружила больше, чем ожидала, когда обыскала свой двор с помощью металлоискателя в поисках потерянной серьги. Вместо того, чтобы найти современные украшения, они обнаружили сигнал под большим деревом позади своего дома. А когда раскопали, то обнаружили реликвии из захоронения викингов: два бронзовых украшения, которые, по словам экспертов, когда-то были покрыты золотом.

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Эти артефакты могут быть первыми находками эпохи викингов (793–1066 гг. н. э.) на острове Йомфруланд, что подтверждает, что в то время там жили люди, рассказала Live Science Вибеке Лиа, археолог из совета округа Вестфолд и Телемарк.

Сигнал металлоискателя показал местонахождение двух бронзовых брошей, предположительно похороненных вместе с аристократкой-викингом. Оба предмета имеют следы золота, что указывает на то, что они были позолочены.

Йомфруланд — отдаленный остров на юго-восточном побережье Норвегии, обращенный к проливу Скагеррак и Дании. Постоянное население около 75 человек. Многие проживают в загородных домах.

 Предметы были закопаны возле большого дерева. Археологи полагают, что поблизости могут все еще находиться другие артефакты и сама могила викингов.

Более крупный артефакт, найденный в могиле, представляет собой брошь овальной формы, которую женщина носила на платье с бретельками, чтобы застегнуть лямки спереди. Такие броши обычно находили в могилах женщин викингов, а их стиль был характерен для девятого века.

«Они идут парами, по одному на каждый ремешок, так что там должен быть еще один», — сказала Вибеке Лиа.

Эти предметы являются первыми артефактами эпохи викингов, найденными на небольшом и отдаленном острове Йомфруланд, и подтверждают, что в то время там жили люди.

Другой объект идентифицировать было труднее, но теперь археологи определили, что это тоже была брошь — на этот раз круглая.

Лия сказала, что формы для таких брошей были найдены на археологических раскопках в городе Рибе, Дания, основанном в шестом веке в эпоху викингов. Однако украшения на новообретенной броши позволяют предположить, что она была изготовлена в девятом веке.

Броши украшались замысловатыми гравюрами животных и геометрическими узорами. Оба были сделаны из бронзы и имели на себе следы золота, что указывало на то, что они были позолочены, сказала она.

Расположение артефактов во дворе, а не на ферме, где найдено множество других реликвий, возможно, помогло сохранить предметы.

"Они находятся в довольно хорошем состоянии по сравнению с большинством металлодетекторов, которые мы получаем, потому что это место никогда не распахивалось", - сказала она.

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#викинги #клад #раскопки
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