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Открыт предзаказ на гриль с искуственным интеллектом за 3500 долларов
Первый в мире гриль с искусственным интеллектом может приготовить «идеальный» стейк за 90 секунд — его стоимость составляет 3500 долларов.

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Скоро любой сможет дома приготовить идеальные стейки менее чем за 90 секунд — при условии, что они смогут позволить себе так называемый «первый в мире гриль с искусственным интеллектом», производимый британской компанией Seergrills.

Стейки это хорошо, а вот новая крутая кулинарная игрушка под названием Perfecta может вызвать у вас несварение желудка из-за своей цены в 3500 долларов. 

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«Мы заметили, что при приготовлении пищи часто возникают трудности — еда в основном всегда пережаренная и сухая, и на это уходит много времени», — сказал Сурадж Судера, выпускник инженерного факультета Астонского университета в Бирмингеме, Англия, создатель Perfecta.

По данным компании, Seergrills оснащены запатентованной технологией NeuralFire, которая использует двойные инфракрасные горелки и ноу-хау машинного обучения, чтобы определить, как приготовить еду до «совершенства» при невероятной температуре 900 ºС. 

Perfecta, первый в мире гриль с искусственным интеллектом, обещает приготовить идеальный стейк всего за 90 секунд.

Желающие приобрести собственную Perfecta, могут уже сейчас подписаться на предварительный заказ на устройство, которое, по утверждению компании, готовит еду до 10 раз быстрее, чем традиционным способом. 

По данным компании Wooden Skillet, в рецептах обычно людям рекомендуется готовить стейк на газовом гриле при температуре около 260 ºС.

Perfecta отличается тем, что не готовит стейки в горизонтальном положении, как это делает традиционный гриль. Пользователь устройства вставляет стейк в машину вертикально.

Затем пользователь нажимает на сенсорный экран устройства, чтобы выбрать вес стейка, который он использует, а также желаемый уровень прожарки. 

Пропановые горелки излучают инфракрасные лучи, а затем готовят стейк равномерно, так что его не нужно переворачивать, в отличие от традиционного гриля.

Кроме того, что отличает его от обычного приготовления пищи, жир из мяса улавливается съемным поддоном для сбора капель внизу, а вода и газы выходят из верхней части гриля, пояснил производитель на своем веб-сайте.

По словам компании, на обычном гриле жир стекает снизу и вызывает возгорание, которое может привести к высыханию мяса и созданию неоднородной текстуры. 

Что наиболее важно для любителей мяса, машина «оптимизирует условия для реакции Майяра».

«Реакция Майяра — это химическая реакция между белками и сахарами, которая придает подрумяненным продуктам уникальный вкус», — говорится на сайте. 

Некоторые характеристики реакции Майяра включают «идеальное поджаривание снаружи, идеальную степень прожарки внутри и идеальное удержание влаги».

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Помимо стейка, на гриле можно приготовить 50 видов блюд, включая курицу, рыбу и пиццу.

#искусственный интеллект #гриль #приготовление еды #стейк
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