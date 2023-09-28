Марк Цукерберг анонсировал два крупных технологических продукта и огромные изменения в приложениях, которыми пользуются миллиарды людей.

Компания Марка Цукерберга Meta* сделала серию важных заявлений, которые изменят то, как миллиарды людей используют технологии и взаимодействуют с миром.

Хедлайнером мероприятия Meta Connect в Менло-Парке, штат Калифорния, стала новая гарнитура смешанной реальности Meta Quest 3. Это серьезное обновление устройства Meta Quest 2, которое теперь объединяет реальный мир с виртуальной реальностью так, как никогда раньше.

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Цукерберг также рассказал о новых достижениях в области искусственного интеллекта, которые изменят то, как миллиарды людей используют популярные приложения, такие как Facebook* и Instagram*.

Третьим крупным анонсом стало следующее поколение умных очков Ray-Ban Meta. Очки будут поставляться с установленным Meta AI, значительно обновленным оборудованием и новой функцией прямой трансляции.

Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг выступает на мероприятии Meta Connect в штаб-квартире Meta в Менло-Парке, Калифорния

Большим изменением в Quest 3 является то, что теперь он предназначен для объединения физического и цифрового пространств. Это означает, что вы можете ощущать виртуальную реальность или смешанную реальность, используя гарнитуру для игр, просмотра видео или исследования Метавселенной.

Смешанная реальность стала возможной благодаря сквозной обработке видео, которая показывает реальную среду, на которую можно наложить виртуальные объекты.

Это позволит вам, например, ударить виртуальным футбольным мячом по реальной стене вашего дома или расстрелять монстров, появляющихся с потолка.

Вы также можете создать гигантский виртуальный иммерсивный кинотеатр, чтобы смотреть фильмы или сидеть на корте НБА.

Гарнитура Quest 3 теперь поддерживает функции смешанной реальности.





Новая гарнитура Quest 3.

В следующем году новая функция позволит установить виртуальные функции в вашем доме. Например, вы сможете разместить виртуальные трофеи на полке, артефакты из игр на стене, установить интерактивные музыкальные проигрыватели и посмотреть вверх, чтобы увидеть звездное небо.

Чтобы переключиться между виртуальной реальностью и дополненной реальностью, просто дважды нажмите на Quest 3.

Технология будет поставляться с новой платформой Snapdragon XR2 Gen 2, которая удваивает вычислительную мощность гарнитуры. Это означает, что графика значительно улучшилась.

Разработчики изменили дизайн гарнитуры, сделав ее более тонкой, сбалансированной и, следовательно, более удобной в ношении. Контроллеры также улучшены, а отслеживание рук означает, что вы также можете отказаться от контроллеров и использовать вместо них прямое касание, если захотите.

Quest 3 поступит в продажу 10 октября по цене 799,99 долларов США.

Технический директор Meta* Эндрю Босворт назвал ее «лучшей гарнитурой для пространственных вычислений на рынке». Вероятно, это удар по Apple, поскольку он значительно дешевле, чем Apple Vision Pro, который продается в розницу за 3499 долларов США.

Meta* также представляет новую технологию искусственного интеллекта, которая окажет огромное влияние на то, как люди используют ее приложения.

Новое программное обеспечение искусственного интеллекта под названием Emu позволит людям бесплатно создавать высококачественные фотореалистичные изображения всего за несколько секунд – то, что в настоящее время доступно только через дорогостоящее программное обеспечение.

С Emu у вас есть возможность вводить то, что вы хотите, а ИИ на лету создаст уникальные, никогда ранее не встречавшиеся стикеры.

Это будет широко распространено в таких приложениях Meta*, как Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram.

Meta* утверждает, что каждый месяц на ее платформы отправляются миллиарды стикеров.

Стикеры AI будут доступны избранным англоязычным пользователям в течение следующего месяца.

Приложения на базе искусственного интеллекта, такие как Restyle и Backdrop, существенно изменят Instagram.





Новый продукт под названием Restyle позволит ИИ преобразовывать фотографии. Вы также можете совместно с друзьями создавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Например, вы можете легко применить собственный фильтр, например, «акварель», и изображение будет изменено таким, чтобы оно напоминало картину, благодаря возможностям искусственного интеллекта.

С помощью Backdrop вы также можете легко изменить местоположение своей фотографии со спальни на улицу Парижа.

Или вы можете изменить свою фотографию на фотографию, на которой вас окружают щенки. Количество вариантов ограничено только вашим воображением.

Для этого вы просто даете подсказку ИИ, и он меняет сцену или фон фотографии по команде.

Мета заявила, что изображения, созданные с помощью Restyle и Backdrop, будут помечены специальной меткой, чтобы «указать использование искусственного интеллекта, чтобы уменьшить вероятность того, что люди примут их за контент, созданный людьми».

Новые умные очки стильны и оснащены оборудованием, позволяющим совершать звонки, слушать музыку, снимать фотографии и видео.

Следующее поколение умных очков Meta* оснащено новым оборудованием. Компания объединилась с EssilorLuxottica, и впервые в умных очках появилась возможность прямой трансляции.

В следующем году новая технология позволит очкам понимать ваше окружение и с помощью искусственного интеллекта отвечать на такие вопросы, как то, на что вы смотрите. Это будет очень важно для людей с нарушениями зрения.

Очки теперь имеют лучшую обработку изображения, стабилизацию видео и более высокую производительность. Голосовое управление также присутствует.

Например, вы можете сказать: "Привет, Мета, отправь фото Хайди», и очки сделают снимок и отправят его прямо твоему лучшему другу в приложении, с которым ты обычно общаешься, и все это без необходимости доставать телефон."

Что касается видео, запись была значительно улучшена. Мета* добавила пять микрофонов. Это обеспечивает захватывающий звук, позволяя людям заново пережить момент в объемном звучании.

Новый массив микрофонов также улучшил качество звонков в режиме громкой связи.

Мета* утверждает, что звук телефонных звонков будет кристально чистым даже в ветреную и шумную погоду.

Динамики были полностью переработаны: специальные динамики обеспечивают более высокую максимальную громкость, двойные басы и улучшенный направленный звук, так что люди не могут легко подслушать ваши разговоры.

Коллекция умных очков Ray-Ban Meta поступит в продажу 17 октября по цене 449 долларов.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»